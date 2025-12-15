Lesiones de Patrick Mahomes y Micah Parsons arruinan la semana 15 de la NFL

Primero, Patrick Mahomes cayó. Luego, Micah Parsons.

La NFL perdió a dos de sus mejores jugadores de todos los tiempos debido a lesiones graves en la rodilla en un lapso de pocas horas el domingo, arruinando un día lleno de emocionantes remontadas e historias fascinantes.

Philip Rivers, de 44 años, jugó su primer partido en 1.800 días y estuvo cerca de ganar con los Colts de Indianápolis, que llegaron a estar 14 puntos en desventaja, antes de que Jason Myers pateara un gol de campo de 56 yardas a 29 segundos del final para que los Seahawks ganara 18-16.

El actual MVP de la NFL, Josh Allen, lideró a los Bills de Buffalo desde un déficit de 21-0 hasta una victoria de 35-31 en Nueva Inglaterra, rompiendo la racha de diez victorias consecutivas de los Patriots e impidiéndoles asegurar el Este de la AFC.

El quarterback novato Tyler Shough llevó a los Saints de Nueva Orleans a una remontada 20-17 sobre los Panthers, culminada por un gol de campo de 47 yardas de Charlie Smyth cuando el tiempo expiraba, dañando las posibilidades de Carolina de ganar el Sur de la NFC y aumentando las esperanzas de Tampa Bay.

Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles superaron un déficit de diez puntos y pasaron por encima de los Lions 41-34, disminuyendo las aspiraciones de playoffs de Detroit. Los Rams perdieron al receptor tres veces All-Pro Davante Adams por una lesión en el tendón de la corva y podría no estar el jueves en el duelo ante Seattle, una batalla por el primer lugar en el Oeste de la NFC.

Jalen Hurts jugó como el MVP del Super Bowl y los Eagles de Filadelfia rompieron una racha de tres derrotas consecutivas con una victoria de 31-0 sobre los Raiders de Las Vegas.

Pero las lesiones de Mahomes y Parsons eclipsaron todo lo demás que sucedió en la Semana 15.

Incluso la eliminación de los Chiefs de la contienda por los playoffs fue secundaria a la noticia sobre Mahomes.

El tres veces MVP del Super Bowl se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda al final del último periodo de la derrota de 16-13 ante los Chargers de Los Ángeles que puso fin a la racha de diez apariciones consecutivas en los playoffs de Kansas City y siete viajes consecutivos al juego de campeonato de la AFC.

"No sé por qué tuvo que pasar esto", publicó Mahomes en las redes sociales antes de que se anunciara el diagnóstico. "Y no voy a mentir, duele. Pero todo lo que podemos hacer ahora es confiar en Dios y atacar cada día una y otra vez. Gracias al reino de los Chiefs por siempre apoyarme y a todos los que se han acercado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca."

Se cree que Parsons sufrió una rotura del ligamento anterior cruzado en la rodilla izquierda, le dijo el domingo a The Associated Press una persona con conocimiento de la lesión del cazamariscales All-Pro.

La persona habló bajo condición de anonimato porque la gravedad de la lesión no había sido confirmada por pruebas.

"Estoy enfermo", dijo Parsons a la AP en un mensaje de texto.

La lesión de Parsons es un golpe devastador para los Packers de Green Bay, que perdieron 34-26 ante Denver el domingo para quedar medio juego detrás de los Bears de Chicago, líderes de la NFC Norte.

Parsons estaba a pasos de otra captura cuando de repente se detuvo y cayó al suelo, agarrándose la rodilla izquierda.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Parsons se haya roto el ligamento anterior cruzado, el entrenador Matt LaFleur respondió: "No se ve bien. Lo dejaré así."

Con Parsons, los Packers eran contendientes al Super Bowl. Sin él, será mucho más difícil llegar allí. Los Packers enfrentarán a los Bears en un duelo por el primer lugar el sábado por la noche.

"Todos sabemos qué tipo de jugador es y el impacto que ha tenido en nuestro equipo de fútbol y perder a alguien así, es difícil", dijo LaFleur. "Como dije, nadie va a sentir lástima por nosotros. Tenemos que encontrar una manera y los muchachos tienen que unirse."

Mahomes y Parsons no solo se perderán el resto de esta temporada, sino que su estado para el inicio de 2026 es incierto. Los jugadores generalmente regresan de lesiones de ligamento cruzado anterior en 9-12 meses.

El corredor Adrian Peterson se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral medial en su rodilla izquierda el 24 de diciembre de 2011. Estuvo de vuelta en el campo para la semana 1 de la siguiente temporada, corrió para 2.097 yardas en 16 juegos y se convirtió en el último jugador que no es quarterback en ganar el premio MVP de la NFL.

El mariscal de campo Carson Wentz se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral lateral y sufrió daños en su banda iliotibial y menisco el 17 de diciembre de 2017 y terminó viendo a los Eagles ganar el primer Super Bowl en la historia de la franquicia desde la banca. Regresó a la alineación titular en la semana 3 de la temporada siguiente.

Si Mahomes y Parsons no dañaron otros ligamentos, aumenta la posibilidad de que puedan regresar para el inicio de la temporada 2026.

Independientemente, ambos jugadores estrella tienen una larga y ardua rehabilitación por delante.

Los escritores de deportes de AP Dave Skretta y Pat Graham contribuyeron a este informe.

