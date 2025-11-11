Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Brandon Ingram de Raptors es multado con 25.000 dólares por azotar una botella de agua

AP Noticias
Lunes, 10 de noviembre de 2025 19:14 EST
RAPTORS-INGRAM MULTA
RAPTORS-INGRAM MULTA (AP)

La NBA multó a Brandon Ingram de Toronto con 25.000 dólares por lanzar con fuerza una botella de agua al suelo mientras estaba en la banca durante el partido de los Raptors en Filadelfia el sábado por la noche.

El vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, James Jones, anunció la sanción el lunes.

Ingram lanzó la botella como si fuera un balón de fútbol americano a mitad del tercer cuarto de una derrota de 130-120 ante los 76ers, y golpeó a un asistente de la arena después de rebotar. El juego también se retrasó para secar la cancha del agua derramada.

Ingram, de 28 años, está en su décima temporada en la liga y su primera temporada completa con los Raptors.

___

Relacionados

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in