Brandon Ingram de Raptors es multado con 25.000 dólares por azotar una botella de agua

La NBA multó a Brandon Ingram de Toronto con 25.000 dólares por lanzar con fuerza una botella de agua al suelo mientras estaba en la banca durante el partido de los Raptors en Filadelfia el sábado por la noche.

El vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, James Jones, anunció la sanción el lunes.

Ingram lanzó la botella como si fuera un balón de fútbol americano a mitad del tercer cuarto de una derrota de 130-120 ante los 76ers, y golpeó a un asistente de la arena después de rebotar. El juego también se retrasó para secar la cancha del agua derramada.

Ingram, de 28 años, está en su décima temporada en la liga y su primera temporada completa con los Raptors.

