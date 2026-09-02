Klint Kubiak elige a Kirk Cousins como QB titular de los Raiders para el debut ante Miami

Kirk Cousins, como se esperaba, será el quarterback titular de los Raiders cuando Las Vegas abra su temporada en casa el 13 de septiembre contra Miami, anunció el miércoles el entrenador Klint Kubiak.

Cousins dirigió la ofensiva del primer equipo durante casi toda la pretemporada, mientras que el novato y selección número 1 global del draft, Fernando Mendoza, trabajó mayormente con la segunda unidad.

Los Raiders mantuvieron a tres quarterbacks; Aidan O'Connell regresa para su cuarta temporada.

“Estoy muy contento con nuestros tres quarterbacks”, manifestó Kubiak. “Kirk ha tenido una muy buena temporada baja, un muy buen campamento (de entrenamiento), y se lo ha ganado”.

Los Raiders firmaron a Cousins, que entra en su 15ª temporada, con un contrato de dos años con 20 millones de dólares garantizados. Su equipo anterior, los Falcons de Atlanta, son responsables de 8,7 millones de dólares esta temporada.

Adquirir a Cousins fue una manera de facilitar la adaptación de Mendoza a la NFL sin esperar que intentara liderar la ofensiva de inmediato. Pero Cousins no fue llevado a Las Vegas simplemente para ser un mentor. Tiene experiencia en el sistema de Kubiak y se espera que traslade a la temporada lo que ha sido un campamento de entrenamiento positivo.

Tiene marca de 88-77-2 como titular con Washington, Minnesota y Atlanta. Su mayor éxito llegó en 2022, cuando Cousins llevó a los Vikings a un récord de 13-4.

“Creo que se pueden ver las cosas constantes en... el estudio de video”, comentó Kubiak. “Donde lo he visto crecer es en su liderazgo y su control”.

Aunque este anuncio difícilmente fue una sorpresa, no está claro cuándo y si Mendoza verá el campo esta temporada. El ganador del Trofeo Heisman, que también condujo a Indiana al campeonato nacional, mostró destellos de por qué los Raiders lo eligieron con la primera selección del draft. También exhibió las inconsistencias de alguien que nunca ha tomado un snap en un partido de temporada regular de la NFL.

Ahora el desafío será asegurarse de que Mendoza reciba la preparación necesaria para cuando le toque entrar a un partido. Eso no será fácil con Cousins recibiendo las repeticiones del primer equipo mientras los Raiders entran en modo de temporada regular.

“Todo jugador que no sea titular en el primer partido, entonces nos está ayudando en el equipo (de scout)”, explicó Kubiak. “Solo estamos tratando de encontrar cualquier ventaja que podamos para seguir mejorándolo a él y mejorar a sus compañeros”.

Cuando se le preguntó si Mendoza jugaría esta temporada, Kubiak fue conciso.

“Primero lleguemos a Miami”, dijo.

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