Pat Mahomes contra Bo Nix, una nueva era del Oeste de la AFC

Los Broncos de Denver pusieron fin la temporada pasada al reinado de nueve años de los Chiefs de Kansas City en la cima del Oeste de la AFC, pero Patrick Mahomes percibió que el férreo dominio de su equipo sobre la división se aflojaba apenas un poco ya a mediados de noviembre de 2024, cuando se encaminaba a un tercer Super Bowl consecutivo.

Los Chiefs acababan de bloquear un intento de gol de campo para ganar el partido cuando el tiempo expiraba, para conservar una sorprendente victoria 16-14 sobre Denver.

Mahomes se acercó al entrenador de los Broncos, Sean Payton, durante los abrazos y apretones de manos posteriores al partido y le transmitió un mensaje sencillo: “Aquí lo tienes”.

Es decir, un quarterback franquicia.

Bo Nix acababa de conducir metódica y serenamente a los Broncos hasta rango de gol de campo, solo para ver al linebacker Leo Chenal abrirse paso por la línea y bloquear el intento de gol de campo corto de Wil Lutz.

Nix y los Broncos se repusieron para llegar a los playoffs esa temporada, pero Buffalo los eliminó en la ronda de comodines, mientras que los Chiefs alcanzaron el Super Bowl, solo para quedarse a las puertas del tricampeonato al perder ante los Eagles de Filadelfia.

Nix brilló la temporada pasada al guiar a los Broncos a una marca de 15-4, su primer título divisional en una década y el pase al juego de campeonato de la AFC, al que no pudo asistir después de fracturarse el tobillo derecho en la serie ganadora de Denver en tiempo extra contra los Bills en la ronda divisional.

Nix igualó el récord de Russell Wilson de más victorias en sus dos primeras temporadas en la NFL con dos docenas, uniéndose a Mahomes y a Justin Herbert, de los Chargers de Los Ángeles, entre los quarterbacks más destacados de la liga.

Los Raiders cambiaron de entrenador y de quarterbacks esta temporada, con Klint Kubiak asumiendo por Pete Carroll como entrenador en jefe y el quarterback Geno Smith cediendo el puesto al agente libre Kirk Cousins y a Fernando Mendoza, selección número 1 global del draft.

Mientras Herbert terminó maltrecho la temporada pasada, son Nix (tobillo) y Mahomes (rodilla) quienes llegan tras cirugías en 2026, y se enfrentarán el 14 de septiembre en un duelo estelar de lunes por la noche en el Arrowhead Stadium para cerrar el fin de semana inaugural de la NFL.

La intimidante racha de seis partidos de Denver

Los Broncos afrontan una aterradora racha de seis partidos para abrir la temporada.

Después de viajar a Kansas City, recibirán a los Jaguars de Jacksonville, que los vapulearon el año pasado 34-20 en Denver para cortar la racha de 11 victorias consecutivas de los Broncos, y a los Rams de Los Ángeles, que sumaron a Myles Garrett y Aaron Donald a una defensa dominante.

Luego visitan a los 49ers de San Francisco y a los Chargers antes de regresar a casa para recibir a los Seahawks de Seattle, campeones defensores del Super Bowl.

“Así es esto", comentó el receptor en ascenso de segundo año de los Broncos Pat Bryant. “Soy un competidor. Me encanta salir ahí. Para ser el mejor, tienes que vencer a los mejores. Tener un calendario así, salir fuertes, o sea, nos ayudará a construirnos como equipo".

“Jugar contra esos grandes equipos nos desafía y, al final del día, estamos a la altura del desafío”, añadió Bryant. “Me encanta. Me gusta salir ahí y competir mano a mano. Seis grandes equipos con muchos grandes jugadores nos permitirán salir y mostrar todo lo que hemos vivido en este campamento de entrenamiento”.

La ausencia de Mahomes

Mahomes, quien se rompió dos ligamentos de la rodilla izquierda el pasado diciembre, no jugó en la pretemporada, la primera vez que el dos veces MVP atraviesa una temporada completa de partidos de exhibición programados sin aparecer en un encuentro.

“Es el tiempo que han dicho desde el principio: que si hacía todo de la manera correcta, estaría listo para jugar en la Semana 1”, explicó Mahomes. “Yo soy alguien que, si me pones (un objetivo) enfrente, quiero salir a conseguirlo y aprovechar al máximo cada oportunidad, cada repetición en el gimnasio, cada hora que pueda pasar en las instalaciones para poner mi cuerpo a punto”.

Si el pasado sirve de indicio, cuidado.

Mahomes tuvo una de las mejores temporadas de su carrera la vez anterior que no jugó ningún partido de preparación.

Después de que la NFL canceló la pretemporada en 2020 en medio de la pandemia, Mahomes lanzó para 4.740 yardas con 38 touchdowns y solo seis intercepciones, mientras Kansas City terminó 14-2 y venció a Buffalo por el campeonato de la AFC, antes de perder ante Tampa Bay en el Super Bowl.

Proteger a Herbert

Si los Chargers quieren ganar su primer título divisional desde 2009, cuando todavía tenían su sede en San Diego, o dar el salto con una victoria en playoffs tras dos temporadas consecutivas de 11 triunfos bajo Jim Harbaugh, tendrán que hacer un mejor trabajo protegiendo a Herbert.

Lo presionaron 183 veces la temporada pasada, la cifra más alta de la liga, y después de recuperar sanos a los tackles de Pro Bowl Rashawn Slater y Joe Alt, los Chargers perdieron este verano al centro veterano Tyler Biadasz por una lesión de rodilla que lo dejó fuera toda la temporada, tras firmarlo procedente de Washington.

Los Chargers esperan que Mike McDaniel, exentrenador de los Dolphins, como su nuevo coordinador ofensivo ayude a mantener a Herbert en pie al llevar a Los Ángeles sus esquemas basados en la velocidad y su ataque de alto vuelo.

Herbert recibió la mayor cantidad de golpes y capturas de sus seis años de carrera la temporada pasada, así que McDaniel está dando prioridad a los pases rápidos para mantenerlo fuera de peligro.

Los Chargers serán puestos realmente a prueba en las Semanas 5 y 18, cuando enfrenten la intimidante defensa de Denver, que ha liderado la liga en capturas en cada una de las dos últimas temporadas. En ese lapso, los Broncos tienen un diferencial combinado de capturas de +84, liderando la liga por un amplio margen.

La espera de los Raiders

Parece que es solo cuestión de tiempo antes de que Mendoza asuma el puesto de quarterback titular en Las Vegas, después de llevar a Indiana al título nacional, ganar el Trofeo Heisman y ser seleccionado número 1 global.

Pero cuándo llegará ese momento es una incógnita.

Lo más probable es que arranque la temporada como suplente de Cousins, quien entra en su 15ta temporada en la NFL.

Cousins recibió la mayor parte de las repeticiones con el primer equipo en el campamento de entrenamiento y fue el titular en los dos partidos de pretemporada de Las Vegas en los que participó. No solo eso: la línea ofensiva está lejos de estar probada, ningún receptor se ha consolidado como una opción auténtica número 1 y el corredor titular podría ser un novato —no es una situación ideal para iniciar a un QB de primer año.

Sin importar quién esté bajo centro, debería ser mejor que la temporada pasada, cuando los promedios de los Raiders de 14,2 puntos y 245,2 yardas por partido fueron ambos los peores de la liga.

___

Pronóstico de posiciones:

Broncos, Chargers, Chiefs, Raiders.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP