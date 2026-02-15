Klaebo establece un nuevo récord olímpico inveral con su noveno oro

La estrella noruega del esquí de fondo Johannes Høsflot Klaebo ganó su novena medalla de oro, para establecer el récord de mayor número de medallas en los Juegos de Invierno.

El atleta de 29 años cerró el domingo el relevo 4 x 7,5 kilómetros en la competencia masculina para conseguir su cuarto oro de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Antes de la prueba compartía el récord con tres atletas noruegos ya retirados: Marit Bjoergen y Bjorn Daehlie en esquí de fondo, y Ole Einar Bjoerndalen en biatlón.

Ahora está solo en la cima.

“¡Me gusta cómo suena eso! Es un título bastante bonito”, comentó Klaebo tras la carrera.

“Es especial hacerlo junto con este grupo. En Noruega, ganar el relevo es lo que de verdad importa, y hoy todos cumplimos”, añadió.“Nos hemos divertido muchísimo, tanto aquí como en las concentraciones de entrenamiento a lo largo del año. Ha sido una gran temporada. Hoy, aunque todos estaban nerviosos, aun así había un ambiente relajado”.

Klaebo completó una carrera impecable, aunque con apariencia desenfadada, y redujo la velocidad antes de la meta para saludar con la mano a los aficionados que lo vitoreaban, antes de terminar en 1 hora, 4 minutos y 24,5 segundos. Francia mantuvo su sólido rendimiento y fue segunda, a 22,2 segundos, mientras que Italia quedó tercera con un retraso de 47,9 segundos.

Pese a un inicio fuerte, Estados Unidos terminó sexto, por detrás de Finlandia y Canadá.

Impulsada por los ovaciones del público local, Italia cerró con Federico Pellegrino, que compite en su última temporada. Celebró con los aficionados, bailando al ritmo de clásicos del pop italiano interpretados con una trompeta.

“Esto es algo con lo que soñé durante mucho tiempo”, expresó Pellegrino. “Creo que hace dos años, cuando empecé a pensar en unos Juegos Olímpicos en casa y vi que mis compañeros elevaban su nivel, el sueño se convirtió en un objetivo y hoy lo logramos. ¡Es algo! Quizá sea de lo que más orgulloso me siento en mi carrera”.

