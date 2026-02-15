Stay up to date with notifications from The Independent

El noruego Klaebo gana su 9no oro en esquí de fondo y bate un récord olímpico invernal

ESQUÍ DE FONDO-RELEVOS
ESQUÍ DE FONDO-RELEVOS (AP)

El noruego Johannes Hoesflot Klaebo ganó el domingo una novena medalla de oro en esquí de fondo, con lo que estableció un récord de los Juegos de Invierno, en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

El atleta de 29 años ganó el domingo el relevo 4 x 7,5 kilómetros en la competencia masculina para conseguir su cuarto oro en los Juegos de 2026.

Había compartido el récord con tres atletas noruegos ya retirados: Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie en esquí de fondo, y Ole Einar Bjoerndalen en biatlón.

Ahora se encuentra solo en la cima.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

