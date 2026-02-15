Patinador de EEUU Jordan Stolz suma 2º oro olímpico al ganar en los 500 metros

Jordan Stolz va 2 de 2. Existe la posibilidad de que el 4 de 4 no esté muy lejos.

El astro estadounidense del patinaje de velocidad sumó su segunda medalla de oro en dos intentos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina el sábado, al acelerar hacia la victoria en los 500 metros.

Stolz se unió a Eric Heiden como los únicos patinadores en ganar tanto los 500 como los 1.000 metros en los mismos Juegos Olímpicos. Heiden lo logró en Lake Placid en 1980, 24 años completos antes de que naciera Stolz, quien hoy tiene 21.

Aunque Stolz se ha mostrado cauto a la hora de compararse con Heiden, quien ganó un récord de cinco pruebas hace casi cinco décadas, apenas parece intimidado por el desafío.

Al competir en la penúltima dupla, el tiempo del oriundo de Wisconsin fue de 33,77 segundos y le dio su segundo récord olímpico en cuatro días. Hizo lo mismo el miércoles, al conquistar los 1.000 metros.

El holandés Jenning de Boo se quedó con la plata, tal como lo hizo en los 1.000. El canadiense Laurent Dubreuil obtuvo el bronce con 34,26.

Lo siguiente para Stolz son los 1.500 metros el jueves y la salida masiva el 21 de febrero.

Brasil le da a Latinoamérica su 1ra medalla en Juegos Olímpicos de Invierno

La fiesta en Brasil esta semana no se limita al Carnaval de Río de Janeiro.

El esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen consiguió la primera medalla de Latinoamérica en unos Juegos Olímpicos de Invierno, nada menos que un oro, al imponerse en el eslalon gigante.

El deportista de 25 años, cuyo padre es noruego y cuya madre es brasileña, registró un tiempo total en dos mangas de 2 minutos y 25 segundos, superando por 58 centésimas al campeón defensor Marco Odermatt, de Suiza. El compañero de equipo de Odermatt, Loic Meillard, se quedó con el bronce en la nevada y resbaladiza pista Stelvia.

“Estaba esquiando con el corazón, y cuando esquías como eres, todo es posible”, dijo Pinheiro Braathen. “Lo único que me importa es seguir siendo quien soy. Soy un esquiador brasileño que se convirtió en campeón olímpico”.

Flock gana 1er oro olímpico en skeleton a los 36 años

El largo camino de la austríaca Janine Flock hacia el oro olímpico terminó. La especialista en skeleton, de 36 años y sin victorias en 16 participaciones históricas entre Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales, ganó el oro en el Cortina Sliding Centre, la mayor victoria de su extensa carrera.

Flock se puso al frente en su primer descenso y se mantuvo allí durante toda la competencia. Completó cuatro descensos en 3 minutos y 49,02 segundos. Susanne Kreher y Jacqueline Pfeifer, ambas de Alemania, se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.

“No lo puedo creer. Ahora mismo no se siente real”, expresó Flock. “Es un sueño hacer esto”.

Flock ha disfrutado de mucho éxito a lo largo de los años. Es tricampeona mundial y tiene múltiples medallas. Pero nunca oro. No hasta el sábado.

El bronce de Pfeifer la convirtió en la segunda mujer en ganar múltiples medallas olímpicas en skeleton. Fue medallista de plata en Pyeongchang hace ocho años.

Van ’t Wout logra 2do oro en pista corta

El holandés Jens van ’t Wout ganó la medalla de oro en los 1.500 metros de patinaje de velocidad en pista corta, ampliando su cosecha olímpica tras coronarse en los 1.000 a principios de esta semana.

El surcoreano Daeheon Hwang se llevó la plata y el letón Roberts Kruzbergs fue tercero para el bronce, mientras que el astro canadiense de pista corta William Dandjinou tuvo que conformarse con el quinto lugar.

Van ’t Wout levantó los brazos tras cruzar la meta en 2 minutos y 12,219 segundos e inmediatamente patinó hacia un mar de compañeros vestidos de anaranjado para compartir abrazos en el Milano Ice Skating Arena.

Hwang, medallista de oro en los Juegos de Beijing 2022, terminó en 2:12.304.

Anthony consigue su 2do oro en baches

Jakara Anthony logró otro oro en esquí estilo libre para Australia, al ganar en el debut olímpico de los baches duales.

Anthony evitó errores durante sus cinco carreras de eliminación directa para ganar el segundo oro de su trayectoria —fue campeona olímpica en baches individuales hace cuatro años.

Fue el segundo oro para Australia en Livigno. Su compatriota Cooper Woods sorprendió a Mikael Kingsbury en los baches individuales masculinos al inicio de los Juegos.

La estadounidense Jaelin Kauf se llevó la plata, la tercera medalla de ese color en su carrera olímpica. Su compañera Elizabeth Lamely, quien consiguió el oro en baches individuales a principios de esta semana, obtuvo el bronce.

Prevc vuela para el oro en salto de esquí

El esloveno Domen Prevcse se elevó entre las gotas de lluvia para llevarse el oro en la competencia masculina de salto de esquí en rampa grande.

Prevc estaba en segundo lugar con un salto por realizar. Guardó lo mejor para el final, volando unos impresionantes 141,5 metros —lo mejor de la noche— para superar al japonés Ren Nikaido y al polaco Kacper Tomasiak.

El deportista de 26 años no sintió mucha presión al subir la rampa por última vez. Se apoyó en la alegría del deporte que descubrió siguiendo los pasos de sus hermanos mayores.

“Incluso para la segunda ronda, yo estaba como: ‘haz lo tuyo, da lo mejor, disfruta el salto y siente el aire’”, relató Prevc. “Cuando hice un despegue realmente bueno, me puse superfeliz y pude simplemente disfrutar el aire”.

Noruega Kirkeeide se recupera y gana sprint de biatlón

La primera carrera olímpica de biatlón de Maren Kirkeeide terminó con un desalentador 49º puesto al inicio de los Juegos.

La segunda le fue muchísimo mejor.

La noruega ganó el oro en el sprint femenino de 7,5 kilómetros, acertando los 10 disparos antes de cruzar la meta en 20 minutos y 40,8 segundos, apenas por delante de la francesa Oceane Michelon, que llegó 3,8 segundos después.

Otra francesa, Lou Jeanmonnot, falló uno, pero se aferró al bronce, a 23,7 segundos.

“Quería dar lo mejor de mí, recibí comentarios positivos de los entrenadores y luego tuve una motivación extra, y eso me ayudó hasta la línea de meta”, indicó Kirkeeide.

Jeanmonnot ahora tiene la colección completa de medallas en Italia. Ganó la plata en la prueba individual de 15 kilómetros y formó parte del relevo mixto de Francia que obtuvo el oro.

Noruega aprovecha tropiezo de Suecia en relevo de esquí de fondo

Una ruptura en el sistema de fijación del esquí de Suecia abrió una oportunidad. Noruega estuvo feliz de aprovecharla en el relevo femenino de esquí de fondo.

Las noruegas dieron la sorpresa para quedarse con el oro en una disciplina dominada por las suecas. Suecia llegó a la carrera tras haber ganado siete de las nueve medallas posibles hasta el momento en el circuito de Tesero.

Las suecas lideraban durante el segundo tramo cuando Ebba Andersson rompió el dispositivo de fijación y cayó. Obligada a esquiar en un momento con un solo esquí, perdió un tiempo valioso.

Noruega terminó la carrera de 4 x 7,5 kilómetros en 1 hora, 15 minutos y 44,8 segundos, 50 segundos por delante de Suecia. Finlandia obtuvo el bronce, a más de un minuto.

