Kings firman a Keegan Murray con extensión de 140 millones e incorporan a Russell Westbrook

Los Kings de Sacramento acordaron una extensión de contrato de cinco años y 140 millones de dólares con el alero Keegan Murray para mantenerlo en el equipo hasta la temporada 2030-31.

Murray tenía un año restante en su contrato de novato después de ser seleccionado en la cuarta posición general del draft en 2022. Ahora tiene un nuevo convenio, dijo el miércoles su agente Mark Bartlestein.

ESPN fue el primer medio en informar sobre la extensión.

Murray formó parte del equipo All-Rookie de la NBA en 2023 y terminó quinto en la votación para el novato del año después de ayudar a los Kings a romper una sequía de 16 temporadas sin playoffs, un récord en la NBA.

El alero ha logrado al menos 150 triples en las tres temporadas y también es uno de los principales defensores de Sacramento por el costado. Logró el máximo promedio de su carrera, de 15,2 puntos por partido en su segunda temporada en la NBA antes de bajar a 12,4 la temporada pasada, cuando fijó en cambio su mejor cifra de rebotes, con 6,7 por duelo.

Murray se perderá el inicio de la temporada después de someterse a una cirugía a principios de esta semana para reparar un ligamento colateral cubital desgarrado en el pulgar izquierdo. Será reevaluado en aproximadamente un mes, pero los Kings no dudaron en darle su extensión de convenio antes de la fecha límite del lunes.

Fue un día ocupado para Sacramento después de que el equipo también alcanzó un contrato de un año con Russell Westbrook, alguna vez nombrado el Jugador Más Valioso, dijo una persona familiarizada con el acuerdo, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Kings no han anunciado el acuerdo.

Westbrook, de 36 años, está entrando en su 18ª temporada en la liga. Es el líder histórico con 203 triples-dobles y ocupa el 20mo puesto en la historia de la NBA con 26.205 puntos y el octavo con 9.925 asistencias. Tiene promedios de 21,2 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias en su carrera.

El nueve veces All-Star comenzó su carrera con Oklahoma City y se asoció con Kevin Durant para ayudar a que el Thunder se convirtieran en una potencia de la liga. Una campaña después de que Durant se marchó para unirse a los Warriors de Golden State, Westbrook fue nombrado Jugador Más Valioso de la liga.

Aquella fue la primera de sus tres campañas consecutivas promediando un triple-doble. También ganó dos títulos de anotación y dos premios al Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas, antes de dejar el Thunder.

Ha estado en varios equipos desde entonces: Houston, Washington, los Lakers y los Clippers de Los Ángeles, así como Denver.

Westbrook promedió 13,3 puntos, 4,9 rebotes y 6,1 asistencias por Denver la temporada pasada. Sigue siendo querido en Oklahoma City.

Fue incluso ovacionado en los partidos del Thunder durante las semifinales de la Conferencia Oeste la temporada pasada mientras jugaba para los Nuggets.

