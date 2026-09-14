Kimi Antonelli intenta mantener los pies en la tierra pese a otro triunfo y gran ventaja en la F1

A estas alturas, incluso el rival más cercano de Kimi Antonelli admite que la lucha por el título de la Fórmula 1 está prácticamente sentenciada.

Antonelli ganó su octava carrera de la temporada —y la segunda consecutiva— en el Gran Premio de España del domingo, ampliando su ventaja en el campeonato a 81 puntos con nueve carreras por disputarse.

El italiano de 20 años, el más joven en liderar el campeonato de F1, no quiere adelantarse demasiado, sin embargo.

“Es genial, pero tenemos que seguir empujando, seguir cumpliendo con los resultados y, ya sabes, simplemente intentar hacer el mejor trabajo que pueda cada vez que salgo a pista”, declaró. “Por supuesto, sí, tengo una gran ventaja, pero nunca sabes qué puede pasar. Así que solo hay que estar listo para cualquier cosa y seguir aprovechando al máximo cada oportunidad que tenga, y luego veremos dónde terminamos al final del año”.

Su compañero de Mercedes, George Russell, insinuó que ya conoce el desenlace.

“Siendo realistas, no estoy en la pelea por el (campeonato de) pilotos, y eso simplemente me permite enfocarme carrera por carrera e intentar conseguir buenos resultados”, indicó.

Lewis Hamilton, tercero en el campeonato, quedó 101 puntos por detrás de Antonelli después de no terminar el domingo debido a una falla en los frenos.

Russell fue quinto el domingo. Ya había dicho antes durante el fin de semana que Antonelli “ha hecho un mejor trabajo” que él esta temporada y que “merece estar liderando” el campeonato.

A Antonelli no le gusta la retórica de que la lucha por el título está acabada y de que puede empezar a adoptar un enfoque más conservador.

“Eso es exactamente lo que no quiero hacer”, afirmó. “Quiero seguir empujando carrera por carrera, seguir cumpliendo y seguir disfrutando todo el camino, e intentar hacerlo lo mejor posible en cada carrera. Y luego veremos dónde terminamos”.

Elogios de excampeones

Antonelli ganó el domingo por delante de los excampeones Max Verstappen y Lando Norris. Ambos rivales elogiaron su rendimiento esta temporada y opinaron sobre cómo podría manejar sus emociones y la presión de tener una gran ventaja de puntos.

“Kimi solo necesita hacer lo que está haciendo”, señaló Verstappen. “Quiero decir, es fantástico, así que está funcionando muy bien. No debería estresarse demasiado por eso, y no creo que lo esté haciendo. Simplemente está cumpliendo, tiene confianza, está ganando cada vez más experiencia. Sigue siendo joven, todavía está muy al inicio de su carrera, pero está volando y simplemente está funcionando”.

Verstappen comentó que Antonelli “no debería complicar las cosas” y que “no lo está haciendo”.

“Tiene a mucha gente buena a su alrededor que sabe lo que necesita. Así que todo está funcionando bien”, dijo el cuatro veces campeón mundial de Red Bull.

Norris, quien ganó su primer título el año pasado con McLaren, sostuvo que Antonelli “ha sido impresionante desde la primera carrera de este año”.

“Ya sabes, está venciendo a un compañero de equipo con mucha más experiencia, y a un buen compañero, así que no quiero darle ningún consejo porque está haciendo un trabajo aterradoramente bueno”, expresó Norris. “Es genial ver a alguien tan joven haciendo un trabajo tan increíble y, con mucha probabilidad, seguir adelante y ganar el campeonato. Desde luego, no está conduciendo como si fuera su segundo año en la F1”.

Antonelli, que busca convertirse en el campeón más joven de la F1, atribuyó el mérito al apoyo del equipo y de su familia.

“Soy afortunado de tener gente realmente buena a mi alrededor”, indicó. “Tengo un equipo increíble que me apoya, una gran familia. Especialmente mi papá es quien me mantiene con los pies en la tierra. Ya sabes, sobre todo cuando ve que, ya sabes, podría desviarme un poco del camino".

“De mi lado, como he dicho muchas veces, solo trato de hacer lo mejor en cada carrera, intentando realmente conducir tan rápido como pueda cada vez que me subo al auto”, añadió Antonelli. “Y luego veremos dónde terminamos al final del año. Pero definitivamente no quiero complicar las cosas ni, ya sabes, conducir preocupado por el campeonato o el resultado. Solo conducir, hacerlo lo mejor posible”.

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