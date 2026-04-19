Rahm lidera el torneo LIV México y busca su segunda victoria del año

Jon Rahm hizo birdie en tres de sus últimos cuatro hoyos el sábado para firmar una tarjeta de 67 golpes, 4 bajo par, que le dio una ventaja de un golpe sobre su compañero de equipo Tyrrell Hatton en el LIV Golf México.

Rahm buscará su segunda victoria de la temporada en el circuito después de quedarse sin triunfos en 2025. También ganó este año en Hong Kong.

Hatton, su compañero en el equipo Legion XIII, tuvo una ronda de 66. Será la primera vez que Rahm y Hatton queden emparejados juntos en la ronda final del LIV Golf. Han jugado juntos en tres torneos del PGA Tour, pero nunca en la ronda final.

Rahm también intentará lograr un mejor resultado en Chapultepec que en 2017, cuando casi alcanzó a Dustin Johnson en el Campeonato Mundial de Golf hasta que cometió un par de bogeys tardíos con tres putts.

Hatton también tuvo un momento en Chapultepec. Estaba empatado con Phil Mickelson en la final del evento del WGC en 2018 cuando hizo bogey en el último hoyo y se quedó sin la posibilidad de ir a un desempate.

“Supongo que en el pasado he demostrado que puedo jugar bien en este campo”, expresó Hatton. “No me salió en el hoyo 18 en ese evento del WGC, lo cual fue decepcionante, pero ojalá la suerte esté de mi lado mañana”.

Branden Grace (65) y Tom McKibbin (69) estaban un golpe más atrás.

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