Keith Mitchell pasa de un inicio salvaje a ser el 1ro con 4 rondas seguidas con par en el US Open

El Abierto de Estados Unidos de Keith Mitchell comenzó con una montaña rusa y terminó con una consistencia histórica.

Y con un lugar en el Masters del próximo año.

Mitchell firmó su cuarta ronda de 70 golpes consecutiva el domingo, convirtiéndose en el primer jugador en la historia del US Open en completar cuatro rondas en par. Empató en el cuarto puesto para asegurarse una invitación al primer major del próximo año.

Un gran premio para un jugador que no estaba seguro de que siquiera llegaría al fin de semana en este torneo tras un inicio brutal.

Parecía imposible arrancar con una sola ronda en par cuando Mitchell tropezó hasta un 41, seis sobre par, en sus primeros nueve hoyos. Luego entregó un 29 en los segundos nueve, convirtiéndose en el primer jugador en un Abierto de Estados Unidos en registrar una tarjeta en los 40 en nueve hoyos y, a continuación, una en los 20 en los siguientes nueve.

“Puede que no haya ganado, pero sentí que logré mucho más de lo que quizá pensé que iba a conseguir después de unas dos horas de ronda. Siempre puedes pensar en ganar un torneo, pero creo que gané la semana después del inicio”, dijo Mitchell.

Pasó toda la ronda final en par —¿dónde si no?— o uno bajo par. Mitchell hizo birdie en el hoyo 5, par 5, para pasar a números rojos, y se mantuvo allí hasta que se pasó del green del 10 y no embocó un putt corto para salvar el par.

Se recuperó rápidamente con un birdie en el 11, par 3, y se mantuvo con uno bajo par hasta que necesitó tres putts en el 17 para un bogey.

Algunos golfistas firmarían encantados un total de 280 si se lo ofrecieran antes de un Abierto de Estados Unidos, especialmente en Shinnecock Hills, donde solo tres jugadores habían terminado bajo par en las cuatro ocasiones en que lo había albergado desde 1986.

Esta vez no fue suficiente para ganar, pero sí para empatar en el cuarto puesto cuando Scottie Scheffler no logró birdie en su hoyo 18. Si Scheffler lo hubiera conseguido, habría creado un empate por el tercer puesto con Tom Kim y habría relegado a Mitchell y a J.T. Poston a un empate por el quinto.

Tras ganarse su lugar en Shinnecock al avanzar desde una clasificatoria de 36 hoyos en Georgia, Mitchell, de 34 años, logró su mejor resultado en un major —y en cualquier participación del PGA Tour esta temporada—.

Mitchell, que es el número 100 del ranking mundial de golf, comentó que está acostumbrado a no saber de una semana a otra dónde y cuándo jugará después. Pero ahora sabe que jugará el Masters y el Abierto de Estados Unidos el próximo año.

“Mi mejor resultado en un major por mucho, quizá sea el mejor resultado del año, en realidad, y es en un lugar como este. Nunca necesariamente creí que yo fuera —no sé si es lo suficientemente bueno—, pero pude lograr algo así de grande, y para mí ahora mismo, un empate en el cuarto puesto es una victoria en mi libro”, señaló Mitchell.

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