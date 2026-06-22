Jonrón de Neto da ventaja en la 9na y Guzmán empata para los Angelinos que vencen 9-7 a A's

Zach Neto conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada que le dio a los Angelinos su primera ventaja, el dominicano Denzer Guzman añadió un cuadrangular de tres carreras en la octava, y Los Ángeles vencieron el domingo por 9-7 a los Atléticos.

Donovan Walton también pegó un jonrón y remolcó tres carreras, mientras que Nolan Schanuel y el dominicano Jose Siri aportaron dos hits cada uno para ayudar a los Angelinos a ganar la serie después de quedarse en blanco el sábado.

Nick Kurtz conectó su 19no jonrón y Zac Gelof bateó un sencillo y un doble para extender a 24 juegos su racha de partidos con hit para los A’s. Kurtz suma 55 jonrones en su carrera, empatado con Bob Johnson (1933-34) como la mayor cantidad en la historia de la franquicia a través de las primeras dos temporadas de una carrera.

Chase Silseth (2-1) ponchó a dos y lanzó ocho entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. Sam Bachman retiró en orden la novena para su primer salvamento de la temporada.

El abridor de los Angelinos, Reid Detmers, permitió cinco carreras y dio cuatro bases por bolas en seis entradas.

El abridor de los A’s, Jack Perkins, ponchó a ocho en cinco entradas y permitió cuatro carreras.

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