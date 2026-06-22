Uruguay se resigna a otro empate. Cabo Verde festeja otro punto y gol histórico

Dos empates con sabor a derrota para Uruguay. Dos con gusto a triunfo y logros históricos para Cabo Verde.

Puede ser que el mágico debut de Cabo Verde en su primer Mundial sea sólo el inicio de una gran aventura. En contraste, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa tendrá ahora que plantar cara ante España si desea evitar un fiasco.

Cabo Verde, la pequeña nación insular que sorprendió a todos la semana pasada, cuando le arrancó un empate a la gran favorita España, volvió a conseguir un resultado heroico, al reaccionar para igualar 2-2 frente a la Celeste en Miami.

Kevin Pina marcó de tiro libre el primer gol de Cabo Verde en la historia de la Copa del Mundo, y Helio Varela anotó el tanto del empate para el que se ha convertido en uno de los equipos más sorprendentes del torneo ampliado a 48 equipos.

Y la selección Cenicienta tiene ahora una posibilidad real de llegar a la fase de eliminación directa.

Los aficionados caboverdianos, que vieron a su selección protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo la semana pasada al lograr un empate sin goles contra España, continuaron sus celebraciones cuando Pina lanzó un potente disparo que superó el lance del arquero Fernando Muslera.

Maxi Araújo y Agustín Canobbio marcaron goles con pocos minutos de diferencia al final del primer tiempo para poner a Uruguay adelante, pero Valera, minutos después de entrar al partido, sorprendió a Muslera fuera de su portería para marcar el gol del empate y su primer tanto internacional.

Varela celebró saltando a los brazos de sus compañeros y flexionando los músculos sobre sus hombros, mientras Muslera y otros jugadores uruguayos bajaban la cabeza, visiblemente decepcionados.

Fue otro momento especial para el caboverdiano Vozinha, quien se convirtió en una de las estrellas revelación del torneo después de dejar sin opciones a España. El portero de 40 años fue visto desde las gradas por su madre, quien no pudo asistir al sorprendente empate inaugural frente a la Roja porque no pudo obtener una visa.

También fue el primer partido de la Copa del Mundo con dos porteros titulares mayores de 40 años. Muslera, que disputó su 18.ª Copa del Mundo, cumplió 40 años el 16 de junio.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa