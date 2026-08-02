Kay lanza 6 entradas sin carreras y Medias Blancas vencen 9-1 a Rays con 3 jonrones

Anthony Kay lanzó 6 1/3 entradas sin permitir carreras, Andrew Benintendi, el venezolano Everson Pereira y el cubano Miguel Vargas conectaron jonrones, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el domingo por 9-1 a los Rays de Tampa Bay, líderes de la Liga Americana.

Kay (8-5) ponchó a tres bateadores y permitió siete hits, además de otorgar una base por bolas. Duncan Davitt permitió la única carrera con su primer lanzamiento de la novena entrada.

Benintendi anotó la primera carrera del juego por un error defensivo de Griffin Jax (6-9) en la primera entrada, y Colson Montgomery amplió la ventaja después de que el avance de Benintendi a segunda permitió que él anotara desde tercera; la jugada se registró oficialmente como un lanzamiento descontrolado de Jax.

Benintendi disparó su 12do jonrón del año, de 378 pies por encima de la barda del jardín derecho-central en la cuarta, y Pereira aumentó la ventaja con un doble de dos carreras en la sexta entrada.

Pereira añadió su cuarto jonrón del año en la novena antes de que Vargas sentenciara el juego con un batazo de 413 pies a las gradas del jardín izquierdo en el Tropicana Field.

En cinco entradas, Jax permitió tres carreras con cuatro hits y ponchó a ocho. ___

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