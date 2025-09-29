Kawhi Leonard niega irregularidades mientras la NBA investiga su acuerdo de patrocinio

Kawhi Leonard dijo el lunes que no recibió todo el dinero que se le debía de una empresa de California con la que tenía un acuerdo de patrocinio en una relación comercial que está siendo investigada por la NBA, pero insistió en que no hubo ninguna irregularidad.

La superestrella de los Clippers de Los Ángeles habló por primera vez públicamente sobre el asunto en el día de medios del equipo, después de que un informe a principios de este mes del periodista Pablo Torre alegara que el equipo violó las reglas del tope salarial de la NBA en relación con un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Leonard y la ahora quebrada empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California llamada Aspiration Fund Adviser LLC.

La liga ha contratado a una firma externa para llevar a cabo su investigación.

"La NBA va a hacer su trabajo. Ninguno de nosotros hizo nada malo y eso es todo", dijo Leonard. "No va a ser una distracción para mí ni para el resto del equipo".

El equipo ha negado rotundamente que se hayan violado las reglas y dijo que daba la bienvenida a la investigación.

"Estamos ansiosos de que la verdad salga a la luz", dijo Lawrence Frank, el presidente de operaciones de baloncesto del equipo, mientras leía un comunicado. "Las suposiciones y conclusiones que se han hecho son decepcionantes y molestas, y esperamos que la investigación demuestre que estas acusaciones son incorrectas".

El propietario de los Clippers, Steve Ballmer, hizo una inversión de 50 millones en Aspiration, y la empresa y el equipo anunciaron una asociación de 300 millones en septiembre de 2021. Eso fue aproximadamente un mes después de que Leonard firmara una extensión de cuatro años y 176 millones con los Clippers.

"Me duele por Steve. Es una de las mejores personas y más honorables que he conocido", dijo Frank. "Hace las cosas de la manera correcta por las razones correctas y constantemente nos recuerda que debemos mantenernos del lado correcto de las reglas".

El equipo terminó su relación con Aspiration después de dos años, diciendo que el contrato estaba en incumplimiento. El cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, acordó declararse culpable en agosto después de enfrentar cargos federales de fraude electrónico. Los fiscales dijeron que defraudó a inversores y prestamistas por 248 millones, agregando que "los estados financieros de Aspiration eran inexactos y reflejaban ingresos mucho más altos de los que la empresa realmente recibió".

"No olvidemos", dijo Frank, "este fue un caso de fraude generalizado y hubo muchas víctimas diferentes".

Aspiration le debía a Leonard alrededor de siete millones del acuerdo de 28 millones que tenía con él cuando la empresa se declaró en bancarrota.

"Tengo que revisar los libros", dijo Leonard, "pero fue más que eso, seguro".

Cuando se le preguntó si recibió el dinero que se le debía, Leonard respondió: "Uh, no, pero la empresa se fue a pique. Fue un fraude como todos saben".

En cuanto a la acusación de que no hizo nada a cambio de ser pagado por Aspiration, Leonard dijo: "No creo que sea preciso".

Añadió: "Es viejo. Todo esto es nuevo para ustedes. La empresa se declaró en bancarrota hace un tiempo, así que ya sabíamos que esto iba a suceder".

Leonard dejó claro que su enfoque está en la próxima temporada. Los Clippers abren el campo de entrenamiento en el Intuit Dome el martes.

