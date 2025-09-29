Resonancia confirma que Malik Nabers, receptor de los Giants, sufrió desgarro de ligamento cruzado

Una resonancia magnética confirmó que el receptor Malik Nabers sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y se espera que se pierda el resto de la temporada con los Giants de Nueva York, dijo el lunes el entrenador en jefe Brian Daboll.

“Es uno de nuestros mejores jugadores, creo que uno de los mejores en su posición en la liga”, señaló. “Daremos un tremendo apoyo para él y su familia. Obviamente, es una gran pérdida para nuestro equipo, pero nos reagruparemos y prepararemos a los jugadores que están aquí para rendir”.

Nabers fue retirado del campo en carrito durante el segundo cuarto del partido en casa de los Giants contra los Chargers de Los Ángeles luego que su rodilla derecha cedió cuando intentaba atrapar un pase. Su salida empañó la primera victoria de Nueva York esta temporada, ya que el quarterback novato Jaxson Dart lanzó para un touchdown y corrió para otro en su primera titularidad en la NFL.

“Obviamente, oraciones para él. Malik es único”, dijo Dart tras la victoria 21-18. “Así que cuando tienes a un tipo así en el campo, tienes toda la confianza del mundo de que puede ser un cambio de juego dominante”.

Había grandes expectativas para Nabers después de que atrapara un récord de la franquicia de 109 pases en su temporada de novato, terminando con 1.204 yardas y siete recepciones de touchdown. Y eso fue con una rotación cambiante de Daniel Jones, Drew Lock y Tommy DeVito como mariscales de campo.

