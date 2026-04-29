Julio Rodríguez conecta 3 dobles, Josh Naylor pega jonrón y Marineros vencen 7-1 a Mellizos

El dominicano Julio Rodríguez conectó tres dobles, anotó dos veces e impulsó dos carreras, y Josh Naylor pegó un jonrón y remolcó cuatro carreras la noche del martes, mientras los Marineros de Seattle vencieron 7-1 a los Mellizos de Minnesota.

Cuatro relevistas de Seattle se combinaron para retirar a los últimos 12 bateadores de los Mellizos. El venezolano Eduard Bazardo (2-1) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras.

El abridor de Minnesota, Joe Ryan (2-3), permitió dos carreras en seis entradas y un tercio. Byron Buxton conectó un jonrón y un sencillo por los Mellizos, que han perdido 10 de 12.

El abridor de los Mariners, Logan Gilbert, permitió una carrera en cinco entradas en su primera apertura desde que una línea se le quedó atrapada en la camiseta el miércoles pasado, lo que le dejó el estómago magullado y un corte en la mano izquierda.

Seattle ganaba 2-1 en la octava cuando J.P. Crawford recibió una base por bolas para abrir la entrada, Rodríguez conectó un doble con un out y Naylor pegó un jonrón indiscutible al jardín derecho ante Cole Sands.

Rodríguez añadió un doble de dos carreras en la novena.

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