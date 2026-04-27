Wolves: Edwards no tiene daño estructural en la rodilla, pero se perderá al menos una semana

Anthony Edwards estará fuera de acción al menos una semana por una hiperextensión y una contusión ósea en la rodilla izquierda, un diagnóstico que los Timberwolves de Minnesota anunciaron formalmente el lunes antes del quinto partido de su serie de primera ronda de los playoffs de la NBA en Denver.

Edwards se sometió a una resonancia magnética que confirmó la ausencia de daño estructural, un alivio para los Timberwolves después de que la lesión del astro se produjera en el segundo cuarto de su victoria en el cuarto duelo sobre los Nuggets. Aun así, su disponibilidad para la segunda ronda, si avanzan, quedará en duda. El equipo calificó su estado como semana a semana, por lo que Edwards probablemente se perdería al menos el inicio de la próxima serie antes de recibir el alta para regresar.

“Con las dos lesiones que tuvimos en un partido, fue lo más positivo que se puede obtener”, declaró el base Mike Conley a los periodistas después de la práctica previo al partido del equipo en Denver.

“Obviamente queremos que se recupere. Queremos que esté restablecido lo más rápido posible, pero su salud es lo primero. Él conoce su cuerpo. Cuando su cuerpo esté listo, va a sobreponerse a esto. Sabemos que, si podemos salir adelante en la serie, lo recuperaremos”, señaló Conley.

Minnesota, que lidera 3-1 la serie sobre Denver, también perdió a Donte DiVincenzo, su otro base titular, por el resto de la postemporada y gran parte de la próxima temporada debido a una rotura del tendón de Aquiles derecho que sufrió en los minutos iniciales del cuarto encuentro.

Edwards promedió 28,8 puntos en la temporada regular, el tercer mejor registro de la NBA, detrás de Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles y del vigente MVP Shai Gilgeous-Alexander del Thunder de Oklahoma City. Se perdió 21 partidos esta temporada, por mucho la mayor cantidad de su carrera, en su mayoría por una lesión en la rodilla derecha.

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