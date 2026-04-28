Kody Clemens pega jonrón e impulsa cinco carreras en triunfo 11-4 de Mellizos sobre Marineros

Kody Clemens conectó un jonrón e impulsó cinco carreras, Byron Buxton también se voló la barda y Connor Prielipp consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas cuando los Mellizos de Minnesota vencieron 11-4 a los Marineros de Seattle la noche del lunes.

Prielipp (1-0) comenzó la temporada como el prospecto número cinco de los Mellizos, según MLB.com. Fue ascendido desde Triple-A St. Paul e hizo su debut en las Grandes Ligas contra los Mets el miércoles. Ante los Marineros, el zurdo de 25 años permitió dos carreras con un imparable, otorgó tres bases por bolas y ponchó a cinco.

Ryan Jeffers tuvo dos hits y dos carreras impulsadas por Minnesota.

El dominicano Luis Castillo (0-2) permitió siete carreras y siete hits en cinco entradas por los Marineros. Cal Raleigh conectó su séptimo jonrón de la temporada y el mexico-cubano Randy Arozarena sumó dos imparables.

El doble de Luke Keaschall con dos outs impulsó a Josh Bell desde la primera base para darle a Minnesota ventaja de 1-0 en la segunda entrada. Castillo necesitó 30 lanzamientos para salir del episodio, pero limitó el daño al retirar a Buxton con un elevado corto, dejando la casa llena.

En la tercera, Trevor Larnach, de los Mellizos, conectó un triple con un out, Bell recibió base por bolas y Jeffers pegó un sencillo impulsor elevado hacia el jardín derecho. Luego Clemens conectó un jonrón de 379 pies hacia el derecho, para darle a Minnesota ventaja de 5-0 tras tres entradas.

Buxton amplió a 7-0 con un jonrón de dos carreras ante Castillo en la cuarta.

El jonrón de dos carreras de Raleigh en la octava, ante el relevista Andrew Morris, recortó la ventaja de los Mellizos a 8-4, pero Clemens agregó un sencillo de dos carreras en la octava de tres anotaciones de Minnesota.

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