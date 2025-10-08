Jugadores de tenis acusados de dopaje o amaño de partidos recibirán apoyo financiero y psicológico

Los tenistas involucrados en investigaciones por dopaje o amaño de partidos ahora son elegibles para recibir ayuda legal gratuita, asesoramiento confidencial o dinero para analizar productos que hayan consumido y que podrían haber llevado a un resultado positivo en una prueba de drogas, anunció el miércoles la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

El programa piloto comienza de inmediato y será revisado tras el primer año de aplicación.

Un jugador puede recibir hasta 5.000 dólares para que un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) verifique un medicamento o suplemento por contaminación, o la misma cantidad para ayudar a identificar posibles fuentes de carne contaminada, una explicación frecuente para los fallos en las pruebas de dopaje en los deportes.

Sport Resolutions, un servicio independiente de resolución de disputas que gestiona tribunales para casos de dopaje en el tenis, está ampliando su apoyo legal gratuito en tales casos a cuando un jugador da positivo por primera vez en una sustancia prohibida. Hasta ahora, este servicio solo estaba disponible después de que un jugador fuera acusado.

Sporting Chance, una organización que trabaja con atletas en su salud mental, proporcionará seis sesiones de apoyo al bienestar para personas investigadas por violaciones de anticorrupción o antidopaje.

“Reconocemos que el proceso puede tener un costo tanto financiero como emocional”, expresó la directora ejecutiva de la ITIA, Karen Moorhouse.

"No hay jugador que tome una raqueta de tenis de niño con otra motivación que no sea jugar el juego", manifestó. "Los individuos se encuentran en estas situaciones por muchas razones, y sin importar cuáles sean esas razones, y dónde termine el caso, también merecen a alguien con quien hablar".

La ITIA estuvo involucrada en dos casos de dopaje particularmente destacados en el tenis el año pasado y que finalmente resultaron en sanciones cortas para jugadores que han sido clasificados como número uno y han ganado múltiples títulos de Grand Slam, Jannik Sinner e Iga Swiatek.

Sinner llegó a un acuerdo con la AMA para aceptar una suspensión de tres meses que terminó este abril después de que ese grupo apelara una exoneración de la ITIA basada en lo que determinó fue una contaminación accidental por un esteroide anabólico.

Swiatek acordó una prohibición de un mes que fue parcialmente cumplida durante la última temporada baja después de que dio positivo debido a lo que ella dijo era un medicamento no recetado contaminado.

Algunos tenistas, notablemente el campeón de 24 títulos de Grand Slam Novak Djokovic, han sido críticos con la forma en que se manejaron los casos, diciendo que había una sensación de favoritismo hacia las máximas estrellas del deporte.

