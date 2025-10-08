Cristiano Ronaldo ha alcanzado un nuevo hito en su carrera, esta vez fuera del campo: se ha convertido en el primer futbolista en ingresar al club de los multimillonarios, según un nuevo informe del Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

A sus 40 años, el delantero portugués acumula un patrimonio estimado en 1.270 millones de dólares.

La cifra incluye sus ingresos como jugador profesional, inversiones personales y contratos de patrocinio, consolidándolo como una de las figuras más rentables del deporte mundial. Entre 2002 y 2023, Bloomberg estima que Ronaldo generó más de 500 millones de dólares únicamente en salarios.

Su traspaso al club saudí Al-Nassr en 2023, tras su salida del Manchester United, marcó un punto de inflexión: firmó el contrato más lucrativo en la historia del fútbol, con un salario anual de 216 millones de dólares, al que se suman bonificaciones y una participación estimada del 15 % en el club.

Actualmente, Ronaldo ya ha renovado su vínculo con el Al-Nassr hasta 2027.

Además, mantiene un contrato de patrocinio con Nike valorado en 16,4 millones de dólares al año, otro pilar clave en la construcción de su fortuna.

Lionel Messi, actual delantero del Inter Miami, ha recibido más de 600 millones de dólares en salario bruto a lo largo de su carrera, lo que lo posiciona entre los futbolistas mejor pagados de todos los tiempos.

Por su parte, Cristiano Ronaldo ha alcanzado un hito aún más exclusivo: se convirtió en multimillonario, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Con ello, ingresó a un grupo muy selecto de figuras del deporte, donde también se encuentran Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Tiger Woods y Roger Federer.

A pesar de alcanzar esta cima financiera, Ronaldo descartó la posibilidad de retirarse en el corto plazo. Durante la gala de los Portugal Football Globes, celebrada este martes, expresó su deseo de seguir en actividad.

“Todavía siento pasión por esto”, dijo. “Mi familia me dice que ya es hora de parar, que por qué quiero llegar a los 1.000 goles si ya tengo 900 y pico. Pero por dentro no lo veo así. Sigo haciendo cosas buenas, ayudo a mi club y a la selección. ¿Por qué no continuar? Estoy seguro de que cuando me retire, me iré con la sensación de haberlo dado todo. Sé que no me quedan muchos años por jugar, pero los pocos que me quedan, los quiero disfrutar al máximo”.

Traducción de Leticia Zampedri