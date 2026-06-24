Jugador ghanés acusado de violación vuelve al campo en duelo del Mundial ante Inglaterra

El mediocampista ghanés Thomas Partey, que se perdió el primer partido de su equipo en el Mundial porque se le negó una visa canadiense mientras espera juicio en Gran Bretaña por cargos de violación, regresó a la alineación el martes.

A su llegada, Partey se topó con un aparente desaire en la fila de apretones de manos previa al partido y una fría recepción de los aficionados.

Partey fue abucheado por el público, mayoritariamente pro-Inglaterra, en el Gillette Stadium cada vez que tocó el balón en el encuentro, que terminó con un empate 0-0. También circularon videos en redes sociales, en los que el defensor inglés Djed Spence pareció negarse a estrechar la mano de Partey antes del partido.

Después del cotejo, cuando los periodistas le preguntaron al entrenador de Inglaterra Thomas Tuchel sobre el incidente, el encargado de prensa del equipo, Andrew Walker, interrumpió y dijo: “Lo siento, pero por razones legales no vamos a hablar de eso hoy. Así que sigamos adelante”.

En los videos, Spence estrechó la mano del jugador que estaba delante de Partey y del que estaba detrás, pero pareció meterse la mano en el bolsillo cuando pasó el mediocampista envuelto en la polémica.

El entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, negó que hubiera habido algún desaire.

“Miren, esto no ocurrió”, manifestó Queiroz. “Nos negamos a formar parte de gente que intenta empolvar y politizar este deporte. Luchamos para que siga siendo sagrado lo que ocurre dentro de la cancha. A veces es difícil, pero pasa”.

Partey, que jugó cinco temporadas con el Arsenal en la Liga Premier inglesa y quien la temporada pasada estuvo en el club español Villarreal, ha sido acusado por cuatro mujeres distintas de agresión sexual y violación.

Un abogado de Partey dijo en marzo que el ghanés de 33 años tiene la intención de declararse inocente de dos nuevos cargos de violación en Gran Bretaña, después de que una mujer alegó que el futbolista la violó dos veces el mismo día en diciembre de 2020.

Partey, por separado, había estado a la espera de juicio por cinco cargos de violación relacionados con otras dos mujeres y un cargo de agresión sexual que involucra a otra. Las nuevas acusaciones surgieron después de que se hiciera público el primer conjunto de cargos.

Los cargos llevaron a que Canadá le negara a Partey una visa para el primer partido de Ghana, disputado en Toronto el miércoles, una victoria 1-0 sobre Panamá. El último encuentro de Ghana en el grupo también es en Estados Unidos, el domingo contra Croacia en Filadelfia.

“Cuando lo vimos iniciar el partido, todos estábamos felices”, comentó el mediocampista de Ghana Kwasi Sibo. “Todos estamos con él para que se mantenga concentrado y ayude al equipo, porque es nuestro hombre principal y siempre estaremos con él”.

Partey, que no habló con los reporteros el martes, dijo después de la sesión de entrenamiento del equipo realizada un día antes: “Pasan cosas fuera del fútbol que no puedes controlar. Así que, por mi parte, ahora me siento bien y estoy listo para jugar”.

Y su equipo se alegró de tenerlo de vuelta.

“Es una gran persona”, expresó Sibo. “Tiene experiencia jugando en las mejores ligas, así que cada vez que entrenamos con él o en las concentraciones, aprendemos mucho de él”.

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