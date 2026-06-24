Reforzarán seguridad en Ciudad de México con 56.000 policías previo a partido entre México y Chequia

El gobierno local acordó reforzar la seguridad en la capital mexicana con 56.000 policías, cinco veces más de los que se emplearon la semana pasada, y limitar la venta de alcohol previo al encuentro que disputarán este miércoles las selecciones de México y República Checa en el estadio Azteca, en previsión de posibles desórdenes que podrían darse durante las celebraciones callejeras del Mundial.

La decisión se acordó tras los multitudinarios festejos que se dieron el pasado jueves en la Ciudad de México, donde se estima que participaron unas 700.000 personas que se congregaron en diferentes puntos de la capital para celebrar la victoria del Tri frente al Corea del Sur en el partido que se disputó en la ciudad occidental de Guadalajara.

Aunque en las celebraciones no se reportaron lesionados si dejaron cerca de 40 toneladas de basura en los alrededores del emblemático Ángel de la Independencia, que suele ser utilizado como punto de concentración para los festejos de los aficionados, y en el zócalo capitalino, la plaza principal del país, donde se instaló el mayor festival de fanáticos de la ciudad.

El triunfo de México, que le dio el pase a la segunda ronda del torneo mundialista en el primer lugar de su grupo, fue celebrado con masivas concentraciones en diferentes ciudades del país.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, dijo el martes a la prensa que para el partido se desplegarán en la capital más de 56.000 elementos a fin de salvaguardar la integridad de los jugadores, los árbitros, las autoridades de las federaciones de futbol, los aficionados y los turistas. El número de policías supera en más de cinco veces el de 11.219 que se emplearon en el operativo de seguridad del 18 de junio.

Vázquez detalló que el mayor contingente estará el miércoles en los alrededores del estadio Azteca donde se desplegarán 7.500 policías, mientras que en el Zócalo capitalino habrá 3.275 efectivos. De igual forma, en la céntrica avenida Reforma, donde están el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Diana Cazadora, se desplegarán otros 4.200 policías.

Para el miércoles la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) convocó a movilizaciones en las principales carreteras de los 32 estados, bloqueos viales en la Ciudad de México y una marcha hacia el Zócalo para protestar contra la violencia.

Ley seca en la capital

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, informó que a partir de las 3 de la tarde del 24 de junio comenzará a regir una prohibición de venta de bebidas alcohólicas que se extenderá por dieciséis horas y que se aplicará en el centro histórico de la Ciudad de México y en cinco barrios de la alcaldía (demarcación) de Cuauhtémoc.

Cravioto explicó que sólo se permitirá la venta de bebidas alcohólicas “en copeo con alimentos” en salones de fiestas, restaurantes, hoteles, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios, pero se restringirá la comercialización en tiendas de conveniencia y supermercados. Los comercios que incumplan la regulación podrías enfrentar multas de hasta 293.275 pesos (unos 17.251 dólares).