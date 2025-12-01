Jugador de Titans afirma que pateador de Jaguars amenazó con 'matarlo' durante derrota de Tennessee

El corredor de los Titans de Tennessee, Julius Chestnut, dijo que el pateador de despeje de los Jaguars de Jacksonville, Logan Cooke, le dijo que lo iba a matar durante el partido del domingo.

Chestnut bloqueó a Cooke cuando el pateador levantó la pierna para hacer tropezar al regresador de patadas de los Titans, Chimere Dike, al final de una devolución de 47 yardas con 14:06 restantes. Cooke resultó lesionado y fue evaluado por una conmoción cerebral antes de volver a patear al final de la siguiente serie de los Jaguars.

Los Jaguars y los Titans tuvieron otro altercado al final del regreso de 13 yardas de Dike con 11:49 restantes, con Chestnut y Cooke enfrentándose.

Los oficiales se reunieron y repartieron un par de penalizaciones por rudeza innecesaria a cada equipo, y Cooke y el centro largo Ross Matiscik fueron sancionados para los Jaguars. El safety de los Titans, Mike Brown, fue expulsado.

Los Jaguars continuaron hacia una victoria de 25-3. Los equipos del Sur de la AFC combinaron 23 penalizaciones aceptadas para un total de 184 yardas.

"Solo estaba tratando de jugar duro, y él se me acercó y me dijo que me iba a matar", dijo Chestnut. "Así que no sé qué lo llevó a hacer eso".

Chestnut dijo que nunca recibió una explicación de por qué Cooke estaba tan enojado.

"Eso fue sorprendente para mí. Nunca había visto algo así antes", dijo Chestnut.

No se le preguntó específicamente a Cooke después del juego sobre lo que Chestnut dijo que el pateador le dijo. Se dejó un mensaje el domingo por la noche buscando un comentario de los Jaguars.

Cooke dijo justo después de la derrota que le gusta golpear a la gente. Dijo que Chestnut lo superó en un juego "movido".

Cooke habló con el árbitro en el medio tiempo después de patear desde su propia zona de anotación al final del segundo cuarto con un centro largo suplente.

"Puede que haya dicho algunas cosas que sonaron groseras, así que quería aclarar las cosas", dijo Cooke sobre su conversación con el árbitro. "No me gusta que la gente tenga rencores contra mí. Así que le conté la situación y también averigüé su opinión sobre lo que sucedió en esa jugada en la zona de anotación".

El entrenador de los Jaguars, Liam Coen, dijo que le gustaría que Cooke fuera más inteligente en lo que respecta a su sanción por rudeza innecesaria, pero estaba orgulloso de sus jugadores por competir.

