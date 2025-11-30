Stay up to date with notifications from The Independent

Trevor Lawrence lidera a su tercera victoria consecutiva a Jaguars venciendo 25-3 a Titans

Teresa M. Walker
Domingo, 30 de noviembre de 2025 17:01 EST
JAGUARS TITANS
JAGUARS TITANS (AP)

Trevor Lawrence lanzó para 229 yardas y dos touchdowns, y los Jaguars de Jacksonville vencieron el domingo 25-3 a los Titans de Tennessee para su tercera victoria consecutiva.

Con la victoria, los Jaguars (8-4) mejoraron sus esperanzas de playoffs en la AFC mientras persiguen su primer título de división desde 2022. Los Jaguars aún tienen dos juegos restantes contra Indianápolis, y los Colts cayeron a 8-4 con una derrota de 20-16 ante Houston.

Los Jaguars también vencieron a los Titans por sexta vez en siete juegos.

Josh Hines-Allen tuvo dos de las tres capturas de Jacksonville al novato Cam Ward, y los Jaguars recuperaron dos balones sueltos.

Los Titans (1-11) perdieron su séptimo partido consecutivo en general y el undécimo consecutivo en casa, igualando la racha más larga desde que esta franquicia se mudó a Tennessee. También perdieron 11 seguidos en el Nissan Stadium en un período entre las temporadas 2014 y 2015.

Los aficionados abuchearon a los Titans antes de dirigirse a las salidas mucho antes del final del encuentro.

Meyers lideró a los Jaguars con seis recepciones para 90 yardas.

Los Titans se perjudicaron a sí mismos con diez penalizaciones. Los Jaguars igualaron su máximo de la temporada con 13 penalizaciones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

