Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Pritchard anota 42, Jaylen Brown logra triple-doble y Celtics vencen 117-115 a Cavaliers

Associated Press
Domingo, 30 de noviembre de 2025 21:11 EST
CELTICS CAVALIERS
CELTICS CAVALIERS (AP)

Payton Pritchard anotó 42 puntos el domingo, su máximo de la temporada, Jaylen Brown logró el cuarto triple-doble de su carrera y los Celtics de Boston apenas lograron vencer 117-115 a los Cavaliers de Cleveland por la noche después de perder la mayor parte de su gran ventaja.

Los Celtics lideraban por 21 puntos en el tercer cuarto y aún estaban arriba por 11 con menos de dos minutos restantes antes de que Donovan Mitchell de Cleveland encestara triples consecutivos para acercar a los Cavs a 114—112 con 20.5 segundos por jugar.

Pritchard, quien anotó varias canastas importantes en los momentos finales, luego hizo dos tiros libres para poner a Boston adelante 116-112 con 5.9 segundos restantes.

El guardia de los Cavs, Darius Garland, encestó un triple con 1.2 segundos por jugar, y Cleveland cometió una falta sobre Brown en el pase de entrada siguiente tras un tiempo muerto. El guardia All-Star de Boston solo pudo encestar uno de dos tiros libres, dando a los Cavs una última oportunidad.

Pero el tiro de Evan Mobley fue corto en el último segundo, permitiendo a los Celtics escapar con la victoria.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in