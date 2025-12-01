Knicks vencen 116-94 a Raptors para hilvanar su cuarta victoria consecutiva

Josh Hart consiguió 20 puntos, 12 rebotes y siete asistencias, Karl-Anthony Towns añadió 22 unidades y ocho rebotes, y los Knicks de Nueva York vencieron 116-94 a los Raptors de Toronto el domingo para su cuarta victoria consecutiva.

Jalen Brunson consiguió 18 tantos, siete asistencias y seis rebotes, y Mikal Bridges y Miles McBride anotaron cada uno 14 puntos. Los Knicks mejoraron a 10-1 en casa y 13-6 en general. Están perfectos desde que Hart se unió a la alineación titular la semana pasada.

Immanuel Quickley tuvo 19 tantos y ocho asistencias para Toronto contra su antiguo equipo, y Scottie Barnes añadió 18 unidades. Los Raptors cayeron a 14-7, una noche después de que su racha de nueve victorias consecutivas terminara en Charlotte.

Los Knicks y los Raptors se enfrentarán en las semifinales de la Conferencia Este de la Copa NBA en Toronto el 9 de diciembre.

Los Knicks casi desperdiciaron una ventaja de 24 puntos en la primera mitad ante los resilientes Raptors, quienes redujeron la ventaja de Nueva York a tres en 70-67 a mitad del tercer cuarto.

Pero Hart y Bridges lideraron una racha de 16-1 en un lapso de 4:20 para ayudar a los Knicks a alejarse nuevamente. Hart tuvo ocho puntos, con dos triples, y Bridges anotó seis unidades en la racha y asistió en cada uno de los triples de Hart.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes