Judge se pierde tercer juego seguido por contusión en costilla. Yankees esperan claridad

Aaron Judge quedó fuera de la alineación el jueves por tercer partido consecutivo, y los Yankees de Nueva York esperaban tener más claridad sobre una contusión ósea en una de las costillas derechas del toletero que le está causando dolor en el hombro derecho.

Después de evitar una barrida de tres juegos con una victoria 2-1 sobre Cleveland, el mánager Aaron Boone indicó que el equipo estaba a la espera de las conclusiones del doctor Gregory Pearl, un especialista en cirugía vascular en Dallas.

“Miren, hay mucha gente inteligente en un área especializada y el tipo está a varios estados de distancia”, comentó Boone. “Tenemos que ser pacientes”.

Judge se sometió a una tomografía computarizada el jueves por la mañana y a una resonancia magnética a principios de la semana, cuando se reunió con un especialista. La contusión se dio a conocer por primera vez cuando Judge se sometió a pruebas en el día libre del equipo el lunes.

“Obviamente no soy médico, no sé cómo funciona todo, pero hay mucha gente involucrada tratando de asegurarse de que obtengamos el diagnóstico correcto”, manifestó Boone el jueves por la mañana.

A Judge le diagnosticaron una fractura por estrés en una de sus costillas derechas en marzo de 2020. La lesión ocurrió cuando se lanzó por una pelota en septiembre de 2019, pero Judge no se perdió tiempo de juego porque la temporada 2020 se retrasó por la pandemia.

Batea para .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana tiene un jonrón en sus últimos 18 juegos desde el 10 de mayo y puso fin a una sequía de 11 juegos sin jonrón ni carrera impulsada con un batazo de dos carreras para dejar en el terreno el 24 de mayo contra los Tampa Bay Rays.

Judge llegó al juego contra Tampa Bay en una mala racha de 1 hit en 24 turnos que bajó su promedio de bateo a .246. Se fue en blanco en 15 turnos al bate antes de conectar un sencillo en la primera entrada.

Judge ganó el título de bateo la temporada pasada cuando registró un máximo de su carrera de .331 con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas en 152 juegos. Se perdió 10 partidos del 26 de julio al 4 de agosto por una distensión del flexor en el codo derecho que sufrió en un tiro al plato el 22 de julio en Toronto. Se sometió a una inyección de plasma rico y no requirió cirugía durante la temporada baja.

Cuando Judge se lesionó la temporada pasada, Giancarlo Stanton jugó 17 partidos en los jardines. Stanton ha estado fuera desde el 24 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha y el miércoles comenzó a tomar turnos al bate en vivo en el terreno, aunque fue descartado para la próxima gira de Nueva York.

El panameño José Caballero fue titular en los dos primeros juegos contra Cleveland y ha sido titular en cuatro ocasiones en el jardín derecho desde que fue adquirido de Tampa Bay en la fecha límite de canjes del 31 de julio. Max Schuemann hizo el jueves su primera apertura de su carrera en el jardín derecho y realizó una atrapada lanzándose ante un batazo de Steven Kwan en la segunda entrada, además de una atrapada saltando ante el venezolano Brayan Rocchio en la séptima.

Judge había sido titular en 52 de los primeros 59 juegos de New York en el jardín derecho. El novato Spencer Jones fue titular cuatro veces en el jardín derecho antes de ser enviado a ligas menores el 22 de mayo, y Cody Bellinger ha sido titular en dos juegos.

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