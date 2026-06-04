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Orioles anotan 6 carreras en la 1ra entrada y vencen 8-2 a los Medias Rojas

ORIOLES MEDIAS ROJAS
ORIOLES MEDIAS ROJAS (AP)

Coby Mayo conectó un doble que vació las bases en una primera entrada de seis carreras para ayudar a los Orioles de Baltimore a vencer el jueves por 8-2 a los Medias Rojas de Boston.

Taylor Ward tuvo tres imparables, incluido un doble abriendo el juego y un sencillo impulsor en esa primera entrada, que igualó la mayor cantidad de carreras de los Orioles en un solo episodio esta temporada.

Adley Rutschman extendió a 15 juegos su racha embasándose con un sencillo impulsor, a un partido de la racha más larga de su carrera.

Los dominicanos Leody Taveras y Samuel Basallo impulsaron, en la primera y la quinta respectivamente.

Trevor Rogers (3-6) llevó un juego sin hits hasta la quinta entrada y permitió una carrera, además de ponchar a cinco.

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El venezolano Willson Contreras remolcó las únicas carreras de los Medias Rojas con un sencillo impulsor en la sexta entrada y un jonrón de 403 pies en la novena.

El dominicano Brayan Bello (2-6) siguió teniendo dificultades como abridor, al permitir siete hits y ocho carreras en cinco entradas. Tiene una efectividad de 9,68 en 30 2/3 entradas cuando abre, y una efectividad de 0,71 en 25,1 entradas como relevista.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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