Pickens no reporta a prácticas voluntarias con Cowboys pero hay buena comunicación

George Pickens no está con los Cowboys de Dallas durante la semana inaugural de las prácticas voluntarias de la pretemporada baja, mientras el entrenador Brian Schottenheimer afirma que el receptor está “ocupándose de sus asuntos” y que su comunicación ha sido buena.

Pickens firmó hace poco más de un mes su etiqueta de jugador franquicia por 27,3 millones de dólares, pero se ha mantenido alejado del equipo. El jugador elegido al Pro Bowl no está obligado a presentarse hasta el minicampamento obligatorio del 16 al 18 de junio.

“Me comuniqué con (Pickens) ayer. Tiene un campamento de fútbol americano este fin de semana que está organizando. Así que la comunicación es buena y, como ustedes saben, esto es voluntario y él está ocupándose de sus asuntos”, comentó el jueves Schottenheimer.

Pickens esperó dos meses antes de firmar el contrato por un año, que vale tres veces lo que el jugador de 25 años ganó con su contrato de novato de cuatro años.

Pickens le dijo a los Cowboys antes del draft en abril que tenía la intención de firmar la etiqueta de jugador franquicia, lo que alimentó las especulaciones de que Dallas podría intentar canjearlo. Los Cowboys dejaron claro que no tenían planes de ese tipo. Firmó la etiqueta aproximadamente una semana después.

Adquirido el año pasado en un intercambio con Pittsburgh, Pickens prosperó junto a CeeDee Lamb y terminó con máximos de su carrera en recepciones (93), yardas por recepción (1.429) y touchdowns (nueve) para una de las mejores ofensivas de la NFL la temporada pasada.

Lamb afronta el segundo año de un contrato de cuatro años por 136 millones de dólares, que lo ubica cuarto entre los receptores de la NFL con un valor promedio anual de 34 millones de dólares.

El propietario y gerente general Jerry Jones ha dicho que el club tiene planes a largo plazo para Pickens, quien ha pasado tiempo en la pretemporada baja con el quarterback Dak Prescott.

“No estoy seguro exactamente de lo que hacen. Ustedes saben que Dak hace un gran trabajo trabajando con todos los muchachos, estén aquí o no, sea esta época del año o sea en verano; siempre van a algún lugar. Irán a algún lugar este verano a entrenar y lanzar, y es una oportunidad para que desarrollen su sincronización”, expresó Schottenheimer.

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