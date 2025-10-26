Real Madrid se lleva el primer Clásico de la temporada con goles de Mbappé y Bellingham
El Real Madrid puso fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas contra su rival Barcelona con una victoria el domingo 2-1 en el primer Clásico de la temporada.
Madrid ganó el partido de la liga española con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.
La victoria en casa aumentó la ventaja de Madrid sobre Barcelona en la cima de La Liga a cinco puntos después de diez jornadas.
