Real Madrid se lleva el primer Clásico de la temporada con goles de Mbappé y Bellingham

El Real Madrid puso fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas contra su rival Barcelona con una victoria el domingo 2-1 en el primer Clásico de la temporada.

Madrid ganó el partido de la liga española con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

La victoria en casa aumentó la ventaja de Madrid sobre Barcelona en la cima de La Liga a cinco puntos después de diez jornadas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes