Juan Soto vuelve al campo mientras los Mets buscan frenar su mala racha y reactivar el ataque

El dominicano Juan Soto tiene previsto salir de la lista de lesionados de unos atribulados Mets el miércoles, mientras Nueva York llegó al martes tras haber perdido 11 juegos consecutivos —su peor racha desde 2004.

El mánager Carlos Mendoza señaló que Soto, quien participó en entrenamientos antes del primer juego de la serie del martes contra los Mellizos de Minnesota, alternará entre bateador designado y jardín izquierdo en sus primeros dos partidos.

“No vamos a ponerlo a jugar 18 entradas en días consecutivos, al menos en el campo. También va a necesitar días de descanso. Pero ojalá (el miércoles) sea el comienzo, con él en la alineación, y a partir de ahí iremos viendo”, afirmó Mendoza.

Soto, en el segundo año de un contrato de 15 años y 765 millones de dólares, bateaba para .355 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en ocho juegos antes de sufrir una distensión en el cuádriceps izquierdo al ir de primera a tercera con un hit de Bo Bichette contra los Gigantes de San Francisco el 3 de abril.

La estadía en la lista de lesionados fue la primera para Soto desde 2021, cuando una distensión en el hombro izquierdo lo dejó fuera del 20 de abril al 3 de mayo.

Los Mets ganaron sus primeros tres juegos sin Soto. Pero han sido superados 62-19 mientras batean para .200 durante la racha de derrotas.

Nueva York, que la última vez perdió 11 seguidos del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2004, se fue en blanco tres veces durante la mala racha y se quedó en dos carreras o menos en otras seis ocasiones.

Los únicos jugadores de los Mets que batean por encima de .250 con más de 50 apariciones al plato son el venezolano Francisco Álvarez y el cubano Luis Robert Jr. Los veteranos Marcus Semien y Bichette, además del boricua Francisco Lindor, batean en conjunto para .218, con 58 ponches en 257 turnos al bate.

“Sin duda ayuda, pero no podemos poner toda la presión sobre un solo jugador. Tenemos a muchos jugadores ahí que, lamentablemente, la están pasando mal desde hace ya bastante”, señaló Mendoza obre el regreso de Soto.

También se espera que la rotación de los Mets reciba un impulso el jueves, cuando Christian Scott sea llamado desde Triple-A Syracuse para abrir contra los Mellizos. Scott tiene marca de 0-2 con efectividad de 5.27, pero ha ponchado a 17 bateadores y ha otorgado dos bases por bolas en 13 2/3 entradas en su primera acción desde que se sometió a una cirugía Tommy John en 2024.

“Sabíamos que era solo cuestión de tiempo (antes de) que nos estuviera ayudando aquí con el equipo de Grandes Ligas. Y aquí estamos, dándole esa oportunidad. Se la ganó y estamos entusiasmados por eso”, manifestó Mendoza.

Scott, quien tuvo marca de 0-3 con efectividad de 4.56 en sus primeras nueve aperturas en Grandes Ligas en 2024, lanzará en el puesto de la rotación que ocupaba previamente Kodai Senga, quien será retrasado al sábado. Senga tiene una efectividad de 20.65 en sus últimas dos aperturas.

David Peterson, un All-Star el año pasado, y Sean Manaea permanecerán en el bullpen. Nolan McLean, el abridor del martes, está programado para lanzar con su descanso normal de cuatro días contra los Rockies de Colorado el domingo.

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