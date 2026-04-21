Mbappé y Vinícius sacan al Real Madrid de mala racha con victoria 2-1 ante Alavés en La Liga

Kylian Mbappé y Vinícius Júnior perforaron las redes y el Real Madrid puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar al vencer el martes 2-1 al Alavés para acercarse al líder Barcelona en La Liga española.

La victoria en el estadio Santiago Bernabéu dejó al Madrid a seis puntos del Barcelona, que el miércoles recibirá al sexto Celta de Vigo.

Fue el primer partido del Madrid desde que quedó eliminado por el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Madrid perdió 2-1 en casa al abrir la eliminatoria y luego 4-3 en AlemaniaLos dos últimos encuentros del equipo en La Liga se saldaron con un empate 1-1 en casa ante Girona y una derrota 2-1 en Mallorca.

El Madrid arrancó dubitativo el martes y el público en el Bernabéu se mostró inquieto, ya que Alavés generó algunas ocasiones de gol al comienzo. Parte de la afición abucheó mientras el equipo sufría. Algunos silbidos se hicieron sentir tras el silbatazo final, después de que el Alavés marcara en los últimos minutos.

Mbappé abrió el marcador a los 30 minutos con un disparo que se desvió en un defensor de Alavés y engañó al arquero Antonio Sivera. Mbappé, máximo goleador de la liga con 24 tantos, no había marcado en un partido de liga desde febrero.

Vinícius amplió la ventaja del Madrid con un remate de larga distancia a los 50. El delantero brasileño no había anotado en sus últimos seis partidos entre club y selección.

Alavés, situado a un punto por encima de la zona de descenso, recortó distancias con un gol de Toni Martínez en el tiempo añadido de la segunda parte.

Éder Militão, el zaguero central brasileño del Madrid, tuvo que ser sustituido justo antes del descanso por una lesión que, según informó el Madrid, no parecía ser grave.

Otros resultados

Unai Simón atajó un penal y se lució con otras intervenciones para que el Athletic Bilbao, noveno en la tabla, derrotase 1-0 en casa contra Osasuna, otro equipo que navega a mitad de tabla.

El Mallorca del técnico argentino Martín Demichelis empató 1-1 frente al visitante Valencia y quedó tres puntos por encima de la zona de descenso.

Con un gol de Rodrigo Riquelme a los 80 minutos, el quinto Real Betis se llevó una victoria 3-2 de visita al undécimo Girona.

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