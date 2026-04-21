Fields acepta un nuevo comienzo con Chiefs mientras Mahomes se recupera de cirugía de rodilla

Justin Fields está listo para asumir el papel que los Chiefs de Kansas City necesiten de él, ya sea ser titular durante algunos partidos mientras Patrick Mahomes todavía se recupera de una cirugía de rodilla o fungir como su suplente cuando llegue la temporada regular.

Lo más importante es que su cuarta organización en cuatro años hizo el esfuerzo por adquirirlo.

Los Chiefs traspasaron una selección de sexta ronda a los Jets al inicio de la pretemporada baja y acordaron asumir 7 millones de dólares de su salario garantizado de 10 millones para la próxima temporada. Necesitaban un seguro en caso de que Mahomes no estuviera de vuelta para la Semana 1, y también requerían un quarterback suplente con experiencia después de que Gardner Minshew tuvo dificultades en ese rol con Kansas City la temporada pasada.

“Estaba emocionado, emocionado por un nuevo comienzo”, expresó el martes Fields, en su primera disponibilidad ante los medios desde el canje. “Por supuesto, hay tradición aquí, la cultura aquí, los muchachos que están en el edificio, la experiencia; era todo lo que quería. Definitivamente estoy emocionado y emocionado de estar aquí”.

Fields, de 27 años, había firmado un contrato de dos años y 40 millones de dólares —con 30 millones garantizados— con Nueva York en marzo pasado. Pero tuvo marca de apenas 2-7 como titular, con 1.259 yardas por pase, siete touchdowns y una intercepción. En cuatro ocasiones lanzó para menos de 55 yardas, incluida una cifra mínima de la temporada de 27 yardas en una derrota ante Buffalo en la Semana 2.

Cuando los Jets traspasaron por Geno Smith, quedó claro que Fields seguiría su camino. Nueva York esperaba poder encontrar un socio de intercambio, en lugar de simplemente dejarlo en libertad, y el gerente general Darren Mougey halló un interesado en Kansas City.

“Aprecio a Justin y la manera en que ha manejado todo hasta ahora. Ha estado excelente con todo”, indicó el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. “No lo conozco tan bien como lo conoceré cuando pasemos unas semanas aquí, pero me gusta, a la distancia, lo que he visto”.

Los Chiefs comenzaron el lunes la primera fase de su programa de pretemporada baja, pero a los entrenadores se les prohíbe trabajar en el campo con los jugadores.

“Mencioné en las reuniones de propietarios que no lo trajimos para que fuera un tipo de ‘gadget’, aunque puede hacer cualquier ‘gadget’ que exista. Pero no lo trajimos para eso”, añadió Reid. “Es un mariscal de campo legítimo, un mariscal de campo titular en la Liga Nacional de Fútbol Americano, y tenemos la suerte de tenerlo aquí. Y si ese es el papel que desempeña al inicio de la temporada, tenemos plena confianza en que puede hacer un gran trabajo en eso. Hasta ahora, les diría que así es como lo veo”.

Mahomes ha dejado claro que planea estar de vuelta en el campo para la Semana 1. Está asistiendo al programa voluntario de pretemporada baja en Kansas City, donde ha estado haciendo rehabilitación con el personal de preparación física de los Chiefs, y se le ha visto por la ciudad en lugares como el torneo de baloncesto masculino de la Big 12.

También ha publicado videos en redes sociales en los que se le ve realizando entrenamientos intensos.

“Él va a las reuniones. Puede levantar pesas, hacer todo eso. Rehabilitación. Esa es la fase en la que está ahora mismo”, dijo Reid. “Ya veremos. Un poco irlo viendo sobre la marcha, ver dónde está. Lo está haciendo muy bien. Pero tenemos que ser inteligentes con esto”.

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