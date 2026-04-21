Eagles, Buccaneers, Cowboys, Jets y Dolphins podrían estar activos en la 1ra ronda

Seis equipos entran a la primera ronda del draft de la NFL sin una selección. Otros seis tienen dos selecciones cada uno.

Un canje es posible.

En los últimos cinco años se han registrado 60 canjes que involucraron selecciones de primera ronda. Se intercambiaron 18 en 2022. El año pasado, se traspasaron seis selecciones de primera ronda para empatar la menor cantidad desde 1985.

Los Bengals, Packers, Jaguars, Falcons, Colts y Broncos no tienen una selección de primera ronda, mientras que los Giants, Jets, Dolphins, Cowboys, Browns y Chiefs tienen dos cada uno.

Cincinnati traspasó el sábado la décima selección global a los Giants por el tackle defensivo Dexter Lawrence. Nueva York posee las selecciones número 5 y 10. Green Bay no tiene una porque realizó un canje impactante por Micah Parsons en agosto pasado. Jacksonville traspasó su selección de primera ronda de 2026 a Cleveland la noche del draft del año pasado para subir y elegir a Travis Hunter con la segunda selección global.

Atlanta envió la selección de primera ronda de este año a los Rams la pasada noche del draft de hace para seleccionar al cazamariscales James Pearce Jr. con el número 26. Indianapolis traspasó su selección de primera ronda a los Jets por Sauce Gardner. Denver envió la 30ma selección global a Miami en el acuerdo por Jaylen Waddle.

Estos son cinco equipos que podrían estar activos la noche del jueves:

Eagles de Filadelfia

El gerente general Howie Roseman es uno de los ejecutivos más activos y agresivos de la NFL. Los Eagles tienen la selección número 23. Subieron del número 10 al 9 en 2023 para conseguir al tackle defensivo Jalen Carter. Un año antes, pasaron del 15 al 13 para obtener al tackle defensivo Jordan Davis. En 2021, Philadelphia subió del 12 al 10 para seleccionar al receptor DeVonta Smith. Roseman también subió en 2019 y 2016. En 2018, salió de la primera ronda mediante un canje.

“Creo que entramos a este draft sintiéndonos muy cómodos con tener 23 jugadores que estamos listos para seleccionar”, explicó Roseman. “Estamos ahí listos y preparados para eso. Si ocurre algo en lo que alguien que está más arriba en nuestro tablero que el 23 esté disponible, estaremos listos para eso. Si hay una oportunidad que creemos que tiene sentido para subir en función del valor de ese jugador, subiremos. Si tenemos a varios jugadores en nuestro turno y hay un canje que tenga sentido para bajar, bajaremos”.

No se espera que el canje relacionado con los Eagles que ha sido un tema candente durante toda la temporada baja ocurra esta semana. Es probable que A.J. Brown sea traspasado, y se espera que los Patriots sean el principal contendiente para quedarse con el receptor estrella, reuniéndolo con el entrenador Mike Vrabel. Los Rams ya habían buscado a Brown antes en la temporada baja. Los Eagles podrían repartir el impacto de 40 millones de dólares en el tope salarial a lo largo de dos temporadas si esperan hasta el 1 de junio para traspasar a Brown.

Buccaneers de Tampa Bay

Con la 15ta selección en la primera ronda, los Buccaneers podrían quedarse sin uno de los mejores jugadores de su tablero. Necesitan un cazamariscales de élite y les vendría bien más capital del draft porque solo tienen una selección en cada ronda. Hay varios posibles especialistas en presionar al pasador que podrían encajar en el rango 16-25, lo que permitiría a Tampa Bay bajar y sumar más selecciones valiosas del draft.

“En muchos de los escenarios que estamos analizando, sí. Tienes un grupo de jugadores del que dices: ‘Pase lo que pase, si este jugador está ahí, lo seleccionamos’”, indicó el gerente general Jason Licht sobre bajar posiciones. “Si hay un grupo de tres, entonces quizá retrocedes uno o dos para asegurarte de que consigues a uno de tus tres, pero lo que lo hace difícil es que tienes que encontrar un socio para el canje. No es tan fácil como suena. A veces los equipos simplemente no quieren subir. No quieren desprenderse de selecciones, y entiendo por qué”.

Cowboys de Dallas

Los Cowboys tienen las selecciones 12 y 20, y Jerry Jones ha insinuado que será agresivo. Pero tendría más sentido para Dallas bajar en uno de esos turnos para sumar selecciones extra, porque la defensa tiene varias necesidades.

Los Cowboys no tienen selección de segunda ronda después de enviarla a los Jets en un acuerdo por el tackle defensivo Quinnen Williams antes de la fecha límite de canjes. Bajar desde el 20 y sumar una selección de segunda ronda más otras selecciones es un escenario.

Jets de Nueva York

Los Jets tienen cuatro de las primeras 44 selecciones del draft, incluidas las número 2 y 16 en la primera ronda. Tienen tres selecciones de primera ronda de 2027.

Si hay un jugador que codician —quizá un receptor de élite—, tienen los activos del draft para saltar desde el 16. Pueden elegir entre los cazamariscales disponibles en el número 2 después de que el quarterback Fernando Mendoza sea seleccionado primero por los Raiders.

Dolphins de Miami

Los Dolphins tienen las selecciones 11 y 30 en la primera ronda y muchas necesidades. Están en plena reconstrucción. Traspasar una de esas selecciones para sumar más podría ayudar a Miami a reabastecer su plantilla.

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