Josh Allen inaugura el nuevo estadio de los Bills con 5 TD en triunfo 41-31 ante Lions

Josh Allen dejó rápidamente su sello en el nuevo estadio de los Bills de Buffalo, al que con acierto han apodado “La casa que construyó Allen”.

Allen lanzó tres pases de touchdown y corrió para dos anotaciones, y los Bills vencieron la noche del jueves por 41-31 a los Lions de Detroit en el primer partido de temporada regular en el Highmark Stadium.

Fue el cuarto partido de su carrera con cinco touchdowns, y llegó después de una actuación de cuatro anotaciones (dos por pase, dos por tierra) en la victoria de Buffalo 36-31 para abrir la temporada en Houston.

El estadio de 2.100 millones de dólares, que abrió oficialmente el mes pasado, fue construido al otro lado de la calle de la antigua casa de los Bills.

Allen siguió la celebración de fuegos artificiales previa al partido con más fuegos artificiales propios, al comandar series de touchdown en cada una de las primeras cuatro posesiones de Buffalo.

Anotó el primer TD de temporada regular en el estadio con una carrera de 1 yarda a los 5:51 del primer cuarto. Luego lo siguió con un pase de anotación de 43 yardas a un Josh Palmer completamente desmarcado. Los alas cerradas Dalton Kincaid, con una recepción de 16 yardas, y Dawson Knox, con una de 1 yarda, también anotaron para Buffalo en la primera mitad.

Allen terminó con 20 completos en 31 intentos para 248 yardas, y añadió 72 yardas por tierra. James Cook tuvo 134 yardas terrestres y sentenció el partido con una carrera de TD de 1 yarda cuando quedaban 2:50.

Los Lions se vieron perjudicados por una defensa mermada por las lesiones y una línea ofensiva golpeada que tuvo dificultades para abrir huecos para Jahmyr Gibbs y proteger a Jared Goff.

Goff terminó con 26 completos en 38 intentos para 327 yardas y cuatro touchdowns, mientras Amon-Ra St. Brown tuvo nueve recepciones para 142 yardas y dos anotaciones. Gibbs también anotó con una recepción de 11 yardas, pero quedó limitado a 52 yardas por tierra. Sam LaPorta también anotó con una recepción de 1 yarda.

La ofensiva de los Lions también tuvo sus tropiezos: a Goff lo capturaron dos veces y además un centro se le fue por encima de la cabeza en las dos primeras series de Detroit.

Detroit jugó sin dos titulares de la línea ofensiva: Blake Miller (rodilla) y Christian Mahogany (cadera).

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