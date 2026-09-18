Jonrón de Story impulsa a los Medias Rojas al 4-3 y baja a Rangers al 2do en el Oeste de la LA

Trevor Story conectó un jonrón de tres carreras ante el cerrador All-Star Jacob Latz en la octava entrada, coronando una remontada tras estar abajo por tres carreras, mientras los Medias Rojas de Boston vencieron la noche del jueves por 4-3 a Texas y sacaron a los Rangers del liderato del Oeste de la Liga Americana.

Texas (76-77) había ganado cuatro juegos seguidos para alcanzar una parte del liderato, pero quedó un juego detrás de Houston (77-76), que posee el criterio de desempate. Los Rangers están a dos juegos del último comodín de la Liga Americana.

Boston (83-70) tiene una ventaja de cinco juegos por el primer comodín de la Liga Americana y mejoró a 8-59 cuando va perdiendo después de siete entradas. Texas cayó a 63-2 cuando va ganando después de siete entradas.

Latz (3-3) entró después de que el venezolano Wilyer Abreu recibió base por bolas para abrir la octava y su compatriota Willson Contreras fue golpeado por un lanzamiento de Jakob Junis.

Wyatt Olds, de Boston (2-0), consiguió tres outs y Garrett Whitlock lanzó la novena para su cuarto salvamento en ocho oportunidades, al hacer que Jake Burger bateara para una doble matanza que terminó el juego.

Gray permitió tres hits en 6 1/3 entradas, al realizar un máximo de temporada de 102 lanzamientos.

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