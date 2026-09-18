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Alvarez conecta jonrón 40 y Astros vencen 6-2 a Reales para mantener liderato del Oeste de la LA

REALES ASTROS
REALES ASTROS (AP)

El cubano Yordan Álvarez conectó su 40.º jonrón, uno de cinco cuadrangulares de Houston, y los Astros vencieron a los Reales de Kansas City 6-2 la noche del jueves para volver a colocarse por encima de .500 y mantener al menos una parte del liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

El dominicano Jeremy Peña pegó un jonrón en la primera entrada por Houston, y Daulton Varsho, Lamonte Wade Jr. y Taylor Trammell también aportaron cuadrangulares solitarios, mientras los Astros conectaron cinco, su mayor cifra de la temporada.

Houston (77-76) comenzó la noche empatado con Texas, que jugaba contra Boston. Los Astros tienen el criterio de desempate.

Peña llegó a 20 jonrones por primera vez desde su temporada de novato en 2022.

Álvarez está a un jonrón del líder de la Liga Americana, el dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay.

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Bryan King (3-5) retiró a cuatro bateadores consecutivos. Ethan Pecko permitió una carrera y tres hits en 5 2/3 entradas.

Josh Hader lanzó una novena entrada de 1-2-3, completó un juego de tres hits y redujo su efectividad a 0,83.

El venezolano Maikel García conectó un rodado para doble play productor en la primera entrada por los Royals, después de un par de bases por bolas y un bateador golpeado.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

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