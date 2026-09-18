Willson Contreras sale del juego de los Medias Rojas en Texas tras ser golpeado por un lanzamiento

El primera base venezolano de Boston, Willson Contreras, salió del juego de los Medias Rojas la noche del jueves contra los Rangers de Texas en la octava entrada después de ser golpeado por un lanzamiento en la zona de la mano derecha.

Contreras recibió el impacto de una sinker al primer lanzamiento, lanzada por Jakob Junis, después de que el venezolano Wilyer Abreu negociara una base por bolas para abrir la entrada, con los Rangers arriba 3-1. Contreras caminó hacia la primera base con evidente dolor, fue revisado por un preparador físico del equipo y se dirigió al dugout.

Dos bateadores después, Trevor Story conectó un jonrón de tres carreras ante Jacob Latz.

Contreras iba 1 de 3, con un sencillo. Ya había sido golpeado por un lanzamiento la noche del miércoles, después de conectar un jonrón de dos carreras en la primera entrada de la derrota 7-3 de los Medias Rojas ante los Rangers.

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