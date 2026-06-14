José Ramírez va a la lista de lesionados de Guardianes por fractura en la mano

El tercera base estelar de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, fue colocado en la lista de lesionados el domingo por apenas segunda vez en su carrera en las Grandes Ligas debido a una fractura en un hueso de la mano izquierda.

El dominicano se fracturó el hueso ganchoso de la mano izquierda durante la quinta entrada de la victoria del sábado por 3-1 sobre los Tigres de Detroit, cuando conectó un foul out en un elevado que atrapó el receptor de los Tigers, Dillon Dingler.

“Sentí algo fuera de lo normal después de terminar el swing. Escuché como un chasquido y, obviamente, me empezaron a doler las manos, así que supe que algo no estaba bien ahí”, explicó Ramírez antes del juego del domingo.

Ramírez señaló que el personal médico del equipo todavía está determinando el calendario para la cirugía y la recuperación.

El siete veces All-Star también se fracturó el hueso ganchoso de la mano derecha en 2019 y se perdió solo un mes. El tiempo normal de recuperación después de la cirugía es de cinco a siete semanas.

El dominicano de 33 años ha disputado un récord de franquicia de 1.681 juegos. También es el único jugador en los 125 años de historia de Cleveland con al menos 300 bases robadas y 250 jonrones.

La lesión llega en el peor momento posible tanto para Ramírez como para Cleveland. El promedio de bateo de Ramírez, de .239, es el tercero más bajo en sus primeros 72 juegos del equipo desde que se convirtió en jugador de todos los días en 2015, pero había tenido un buen inicio en junio. Este mes, Ramírez bateaba para .295 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas.

Los campeones defensores por segundo año consecutivo de la División Central de la Liga Americana también están inmersos en una cerrada lucha divisional. Los Guardianes (39-33) comenzaron el domingo con medio juego de ventaja sobre los sorprendentes Medias Blancas de Chicago.

“Este grupo es muy resiliente”, indicó El mánager Stephen Vogt. “Sabemos el golpe que significa no tener a Hosey por un tiempo, pero es la oportunidad de otros muchachos para dar un paso al frente”.

El venezolano Gabriel Arias fue activado de la lista de lesionados de 60 días para ocupar el lugar de Ramírez, después de haber estado fuera los últimos dos meses por una distensión en el tendón de la corva izquierdo. Arias estaba en una asignación de rehabilitación con Triple-A Columbus.

Arias tendrá la mayor parte del tiempo de juego en la tercera base mientras Ramírez esté fuera. Daniel Schneemann y David Fry también pueden jugar en la antesala.

Ramírez no es la única lesión que el cuerpo de preparadores de los Guardianes está evaluando. El jardinero Chase DeLauter se sometió a una resonancia magnética el sábado por la noche después de sufrir una contusión en la caja torácica derecha al chocar contra la pared del jardín durante la primera entrada del juego del sábado.

El dominicano Ángel Martínez sufrió una contusión en el pie tras conectar un foul a un lanzamiento. El jardinero no estuvo en la alineación y su estado es día a día.

Cleveland tiene día libre el lunes antes de iniciar una serie de tres juegos en Milwaukee el martes.

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