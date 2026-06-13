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Tanner Bibee gana su segunda apertura seguida y guía a Guardianes 3-2 sobre Tigres

Joe Reedy
TIGRES-GUARDIANES
TIGRES-GUARDIANES (AP)

Tanner Bibee ponchó a ocho para ganar su segunda apertura consecutiva, mientras los Guardianes de Cleveland vencieron 3-2 a los Tigres de Detroit la noche del viernes para cortar una racha de cuatro derrotas seguidas.

Bibee —quien tuvo marca de 0-7 en sus primeras 13 aperturas de esta temporada— permitió apenas dos hits en poco más de siete entradas, pero fueron jonrones de James Outman y Spencer Torkelson, de Detroit. El derecho (2-7) retiró a 14 de los 15 bateadores que enfrentó entre ambos cuadrangulares.

Patrick Bailey y Steven Kwan, de Cleveland, conectaron dos hits cada uno e impulsaron una carrera. Cade Smith retiró en orden a los Tigers en la novena para lograr su 22do salvamento, el mayor total en las Grandes Ligas.

El abridor de Detroit Jack Flaherty (1-8) salió después de tres entradas por molestias en la pierna izquierda. El derecho permitió dos carreras con tres hits, otorgó una base por bolas y ponchó a uno en su segunda salida más corta de la temporada.

Rhys Hoskins, de Cleveland, abrió la segunda entrada con un doble al jardín izquierdo y anotó cuando Bailey conectó un sencillo al izquierdo-central con dos outs. Luego Bailey anotó con un triple del venezolano Brayan Rocchio al jardín derecho.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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