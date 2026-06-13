Boone no cree que Chapman merezca disculpas por sanción de 2022 en playoffs

Un día después de que el pelotero cubano Aroldis Chapman, de Boston, reiterara su convicción de que los Yankees le deben una disculpa por la manera en que el equipo lo trató al final de la temporada 2022, el mánager de Nueva York, Aaron Boone, afirmó el viernes que no ve que sea necesario.

Chapman, ocho veces All-Star y dos veces campeón de la Serie Mundial, fue descartado para la Serie Divisional de Nueva York contra Cleveland en octubre de 2022 después de que se ausentó de un entrenamiento obligatorio.

A principios de esa temporada, Chapman estuvo en la lista de lesionados del 24 de agosto al 16 de septiembre debido a una infección en la pierna causada por hacerse un tatuaje.

Aroldis sostuvo que el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, le debe una disculpa.

Consultado el viernes sobre los comentarios de Chapman, Boone señaló que los hechos hablan por sí solos.

“Al final del día, no estuvo en el entrenamiento”, declaró Boone el viernes antes de que los Yankees abrieran una serie en Toronto. “Tomé la decisión, basada en muchas cosas y tras pensarlo, de dejarlo fuera porque consideré que era lo correcto para nuestro club en ese momento.

“‘Chappy’ se disculpó y, en realidad, para mí eso ya quedó atrás. Quiero mucho a ‘Chappy’, tengo una muy buena relación con él hasta el día de hoy, pero el cierre de la temporada 2022 fue lo que fue. Él no estuvo allí y tomé la decisión de que no creía que fuera lo mejor que regresara en ese punto. Él sostuvo que estaba lanzando y que estaría listo conforme avanzaran los Playoffs ese año pero, en última instancia, yo tomé esa decisión”.

Boone no dejó lugar a dudas sobre si Chapman merecía una disculpa.

“No”, respondió.

Los Yankees vencieron a Cleveland en cinco juegos en 2022. Chapman, quien logró 146 salvamentos para Nueva York de 2016 a 2022, no regresó mientras Nueva York fue barrido por Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Los Astros luego vencieron a Filadelfia en la Serie Mundial.

El cerrador cubano firmó con Kansas City esa temporada baja y fue traspasado a Texas en la fecha límite de 2023, ganando su segundo título de Serie Mundial con los Rangers. Lanzó para Pittsburgh en 2024 y se unió a Boston en 2025.

Chapman tiene marca de 0-1, efectividad de 0,46 y 13 salvamentos en 13 oportunidades con los Medias Rojas, últimos en la tabla de la División Este de la Americana. Actualmente, tiene un contrato de un año por 13,3 millones de dólares.

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