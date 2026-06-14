El estelar José Ramírez se fractura una mano y estará fuera por tiempo indefinido con los Guardianes

Una buena victoria para los Guardianes se convirtió rápidamente en una derrota devastadora.

El estelar tercera base de Cleveland, el dominicano José Ramírez, se fracturó un hueso de la mano izquierda al hacer un swing el sábado y estará fuera por un periodo indefinido, un golpe enorme para los campeones defensores por segundo año consecutivo de la División Central de la Liga Americana.

Ramírez sufrió una fractura del hueso ganchoso (hamato) de la mano izquierda al abrir la quinta entrada en la victoria de los Guardianes por 3-1 sobre los Tigres de Detroit. El equipo no actualizó el estado del jugador de 33 años hasta después del partido, cuando el mánager Stephen Vogt confirmó la fractura.

Vogt indicó que a Ramírez le realizaron estudios de imagen que revelaron la fractura.

“Tuvo una lesión similar, creo, en la mano derecha hace unos años. Intentó volver a salir. Sabía la situación en la que estábamos, agarró su guante y dijo: ‘Tal vez todavía puedo jugar a la defensiva’, pero no podía apretar el guante. Hosey quería volver para ayudarnos a ganar ese juego. Simplemente no pudo”.

Siete veces miembro del Juego de Estrellas, Ramírez es la cara de la franquicia de Cleveland y el jugador más indispensable de los Guardianes. Perderlo por cualquier periodo es devastador.

Ramírez, que es bateador ambidiestro, sufrió una fractura del hueso ganchoso de la mano derecha en 2019 —la única vez que ha estado en la lista de lesionados en su carrera—, pero solo estuvo fuera un mes tras la cirugía, después de que se esperaba que se perdiera hasta siete semanas.

Ha tenido dificultades en el plato esta temporada y llegó al juego del sábado bateando apenas para .238, con 10 jonrones y 33 carreras impulsadas. Ramírez, que ha terminado entre los cuatro primeros en la votación al MVP en cinco ocasiones, tiene promedio de bateo de por vida de .274. Posee prácticamente todos los principales récords del equipo.

Ramírez no fue la única lesión el sábado, ya que los Guardianes perdieron a los jardineros Chase DeLauter y Angel Martinez en las dos primeras entradas.

DeLauter sufrió una contusión en la caja torácica derecha al chocar con la pared del jardín. Martinez sufrió un golpe cuando conectó un foul que le pegó en el pie.

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