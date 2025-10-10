Jordi Alba explica por qué se retira tras esta temporada en la MLS

Jordi Alba pensó que quería jugar un par de años más, lo que probablemente habría significado más tiempo compartiendo en la cancha con Lionel Messi.

Y luego, simplemente cambió de opinión.

Alba habló el viernes antes de una sesión de entrenamiento de Inter Miami sobre su decisión de retirarse, una que se anunció a principios de esta semana pero que se tomó unas semanas antes. Y una que ahora defiende.

“Es una decisión meditada. Física y futbolísticamente todavía me encuentro bien, pero he valorado un poco todo y creo que es lo más honesto, lo más justo”, dijo Alba en la base de entrenamiento del equipo en Fort Lauderdale, Florida. "Una decisión que tomo yo y que creo que es la más correcta”.

Alba había firmado una extensión de contrato con las Garzas hasta 2027.

Culminará la temporada con Inter Miami en los playoffs de la MLS, cerrando una trayectoria en la que representó a España en tres Copas del Mundo —2014, 2018 y 2022— además de ayudar al Barcelona a ganar seis títulos de la liga española, cinco trofeos de la Copa del Rey y la Liga de Campeones en 2015.

"Lo mejor es hacerse a un lado", dijo Alba. "Creo que es algo de lo que estar orgulloso de la carrera que he tenido".

Inter Miami rendirá homenaje a Alba el sábado por la noche, después del partido del equipo contra Atlanta United. Será la segunda gran ceremonia de retiro en el lapso de un par de semanas para el club. Sergio Busquets, otro compañero de equipo de Messi durante mucho tiempo, también se retirará cuando termine esta temporada.

Alba ha hecho 95 apariciones en todas las competiciones para Inter Miami, con 14 goles y 38 asistencias.

Alba, Busquets y Luis Suárez —cuyo estatus para 2026 y más allá no es seguro— estuvieron juntos en Barcelona con Messi, y recalaron de golpe en la MLS cuando Messi sorprendió a muchos al elegir fichar con el Inter Miami a mediados de 2023. El contrato de Messi también termina después de esta temporada, aunque el crack argentino y el equipo han estado trabajando en un nuevo acuerdo durante meses.

“Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí”, escribió el astro argentino. “Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿¿¿Quién me va a dar los pases atrás ahora???”, escribió Messi en Instagram.

Messi y Alba han dejado claro que tienen una conexión en el campo que no se puede explicar fácilmente, una especie de sexto sentido de siempre saber dónde está el otro y hacia dónde van.

"Nos hemos entendido muy bien, por características también me ha intentado buscar, ese pase atrás que hemos hecho varias veces”, destacó Alba. "Estoy muy feliz de poder haber jugado con el mejor de la historia, de entenderme así de bien, yo le he dado muchas asistencias, pero él a mí me ha dado prácticamente casi todos los goles que he metido, así que es un orgullo estar ahí, poder haber jugado tantos años y poder haberlo disfrutado”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes