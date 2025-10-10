Padres: MLB suspende un juego a José Iglesias y multa a Xander Bogaerts por disputa con árbitros

José Iglesias, el infielder cubano de los Padres de San Diego, fue suspendido el viernes por un juego y multado por conducta no profesional hacia los árbitros durante el último partido de la serie de comodines contra los Cachorros de Chicago.

Las Grandes Ligas también anunciaron el viernes que el torpedero fue multado con una cantidad no revelada por su conducta durante la interacción que siguió al último out en el Wrigley Field el 2 de octubre, cuando los Padres fueron eliminados de la postemporada por Chicago.

Los Padres tuvieron un acalorado intercambio de gritos con los árbitros mientras salían del campo tras la victoria de los Cubs por 3-1. El video de la confrontación fue ampliamente visto en las redes sociales.

El árbitro de home D.J. Reyburn cantó un tercer strike a Bogaerts para el primer out en la novena entrada en un lanzamiento que parecía estar por debajo de la zona. Un enfurecido Bogaerts discutió con Reyburn, mientras que el manager Mike Shildt corrió al campo para defender a su jugador y hablar con Reyburn.

Después de que el juego terminó varios minutos más tarde, con dos jugadores de los Padres varados en posición de anotar, los árbitros tuvieron que bajar los escalones del dugout de los visitantes para salir del campo.

Reyburn entonces pareció intercambiar palabras con Bogaerts e Iglesias, quienes se enfurecieron. No estaba claro quién inició la discusión.

“Arruinó todo el juego", dijo Bogaerts sobre la decisión de Reyburn. “Quiero decir, no podemos retroceder en el tiempo, y hablar de ello ahora no cambiará nada. Fue malo, y gracias a Dios por el ABS el próximo año, porque es simplemente terrible”.

La MLB implementará un sistema automatizado de desafío de bolas y strikes (ABS) la próxima temporada.

Iglesias será agente libre este invierno. Podría apelar su suspensión.

