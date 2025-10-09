Scaloni dice que no tiene definido si Messi jugará en amistoso ante Venezuela

El técnico Lionel Scaloni afirmó que aún no tiene decidido si el capitán Lionel Messi entrará en el once titular de Argentina en el amistoso contra Venezuela el viernes.

"Son partidos para probar, para ver, y eso es lo que vamos a hacer. Con él hablaremos y decidiremos hoy”, respondió Scaloni al ser consultado en rueda de prensa el jueves por la participación del astro.

Inter Miami, el club de Messi, debe disputar el sábado un partido ante Atlanta United por la MLS.

La Albiceleste se medirá por la fecha FIFA ante la Vinotinto en el estadio Hard Rock de Miami. Cuatro días después, chocará contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, y la postergación del encuentro para el martes 14 de octubre.

El partido ante los boricuas se iba a disputar originalmente en Chicago, pero los organizadores decidieron trasladarlo a Fort Lauderdale debido al despliegue de la Guardia Nacional dispuesto por el presidente Donald Trump para sofocar violentas protestas contra la detención de migrantes. Esa decisión implicó también la reprogramación para el martes, en horario y lugar aún a determinar.

Como parte de encontrar variantes a la hora conformar el plantel que disputará el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, Scaloni ha citado a tres debutantes con el seleccionado mayor: el arquero Facundo Cambeses, al zaguero Lautaro Rivero y al mediocampista Aníbal Moreno.

Scaloni destacó la figura de River, un defensor de 21 años que juega con River Plate.

“Estamos contentos con él; creemos que tiene una proyección muy buena y lo está haciendo bien. Seguramente tendrá minutos en esta doble fecha”, dijo Scaloni.

También habló sobre si Emiliano Martínez defenderá el arco argentino luego del trabajo diferenciado que realizó durante los entrenamientos esta semana.

"Está disponible. Ya veremos si jugará, pero está disponible”, señaló el portero del Aston Villa de la Liga Premier.

Y remarcó sobre la tarea de ir armando la lista del equipo que defenderá el título en el Mundial del año próximo.

“Es verdad que tenemos bastantes cupos ocupados o que estamos pasados de jugadores de la lista que teóricamente sería de 26", señaló. "Y eso es lo bueno: se lo tendrán que ir ganando en estos partidos que son importantes con esta camiseta. Y al que le toque jugar, que pueda demostrar que está”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes