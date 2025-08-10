Stay up to date with notifications from The Independent

Jonrones de Sosa y Montgomery ponen fin a la racha de Medias Blancas al ganar 6-4 a Guardianes

AP Noticias
Domingo, 10 de agosto de 2025 17:46 EDT
GUARDIANES-MEDIAS BLANCAS
GUARDIANES-MEDIAS BLANCAS (AP)

Lenyn Sosa y Colson Montgomery conectaron jonrones y los Medias Blancas de Chicago rompieron una racha de seis derrotas con una victoria de 6-4 sobre los Guardianes de Cleveland el domingo.

El venezolano Sosa bateó un cuadrangular de dos carreras, su 14to de la campaña, en la primera entrada y Montgomery lo siguió más tarde en el mismo episodio con un batazo solitario, su noveno. Curtis Mead y Kyle Teel también impulsaron carreras para los Medias Blancas, quienes lograron 11 imparables.

El abridor de Chicago, Davis Martin (4-9), permitió cinco hits y tres carreras limpias en cinco entradas, con tres bases por bolas y dos ponches. Grant Taylor se llevó el salvamento.

Kyle Manzardo pegó un vuelacercas solitario en el cuarta rollo y un cuadrangular de dos carreras en la séptima, y David Fry añadió un doble de dos carreras en la sexta para los Guardianes.

Slade Cecconi de Cleveland (5-5) permitió cinco carreras en ocho hits con cuatro ponches en la derrota.

Por los Guardianes, los dominicanos Brayan Rocchio bateó de 3-1, Ángel Martínez de 4-1 con una anotada y José Ramírez de 5-0; y el venezolano Gabriel Arias de 4-1 con una anotada

Por los Medias Blancas, los venezolanos Lenyn Sosa bateó de 3-2 con una carrera anotada y tres remolcadas; y el cubano Luis Robert Jr. de 4-1 con una anotada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

