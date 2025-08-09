Santana impulsa 4 y Kayfus 3 para que Guardianes derroten 9-5 a Medias Blancas

El dominicano Carlos Santana impulsó cuatro carreras y el novato C.J. Kayfus añadió un doble de tres anotaciones por los Guardianes de Cleveland, quienes extendieron a cuatro su número de victorias consecutivas al derrotar el viernes 9-5 a los Medias Blancas de Chicago.

Daniel Schneemann recibió una base por bolas de Aaron Civale (3-7) con un out en la primera entrada y el dominicano José Ramírez lo llevó a tercera con un doble. Kyle Manzardo fue golpeado por un lanzamiento antes de que Santana conectara un doble para una ventaja de 2-0.

Bo Naylor recibió una base por bolas con dos outs para llenar las bases antes de que Kayfus conectara un doble para colocar la delantera en 5-0.

Manzardo disparó un doble al inicio de la tercera antes de anotar con un sencillo de Santana, lo cual extendió la ventaja a 6-0. Kayfus conectó un doblete al inicio de la cuarta antes de anotar por un balk y Schneemann sacó a Civale del juego con un sencillo impulsor.

Santana puso el encuentro 9-1 al negociar una base por bolas de Mike Vasil con las bases llenas.

Civale permitió nueve carreras y ocho hits en tres capítulos y un tercio después de entrar con 15 innings consecutivos sin permitir carreras.

Brooks Baldwin sacudió su séptimo jonrón, un batazo solitario contra el abridor de Cleveland Tanner Bibee (8-9) en la tercera para reducir la diferencia a 6-1.

Bibee permitió cuatro carreras y cinco imparables, además de obsequiar cuatro bases por bolas en cinco entradas y un tercio. Salió después de un sencillo de dos carreras de Curtis Mead.

Matt Festa consiguió los dos últimos outs en la sexta y Jakob Junis permitió una carrera en la séptima. Erik Sabrowski y Cade Smith lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras para finalizar.

Por los Guardianes, los dominicanos Ramírez de 4-1 con una anotada, Santana de 4-2 con una anotada y cuatro empujadas. Los venezolanos Gabriel Arias de 4-1, Brayan Rocchio de 4-1 con una anotada.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 2-0. El cubano Luis Robert Jr. de 2-0. El panameño Miguel Amaya de 2-1 con una anotada y una producida.