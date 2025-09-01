Stay up to date with notifications from The Independent

Jonrones de JJ Bleday y Zack Gelof impulsan vitoria 11-2 de Atléticos sobre Cardenales

AP Noticias
Lunes, 01 de septiembre de 2025 17:53 EDT
ATLÉTICOS-CARDENALES
ATLÉTICOS-CARDENALES (AP)

JJ Bleday conectó dos jonrones y Zack Gelof bateó otro entre sus tres hits en la victoria el lunes 11-3 de los Atléticos ante los Cardenales de San Luis para romper una racha de tres derrotas.

El cubano Luis Morales (3-0) permitió dos carreras en cinco hits y ponchó a ocho bateadores, la mejor marca de su carrera, en cinco entradas y dos tercios. Fue la primera vez que Morales permitió múltiples carreras en seis apariciones en su carrera.

Sonny Gray (12-8) permitió siete carreras en diez hits y tres bases por bolas en seis entradas y algo más para los Cardenales, quienes perdieron su segundo partido consecutivo después de ganar tres seguidos.

Bleday conectó su segundo jonrón del juego y el duodécimo de la temporada en la sexta entrada para extender la ventaja de los Atléticos a 5-1. Fue el segundo juego con múltiples jonrones para el jardinero de 27 años.

Bleday conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y Gelof le siguió con un batazo de 385 pies al jardín derecho.

Darell Hernaiz conectó un doble para iniciar la sexta entrada, y Colby Thomas conectó un sencillo al jardín central para impulsarlo y darle a los Atléticos una ventaja de 4-uno.

Iván Herrera conectó su duodécimo jonrón de la temporada para iniciar la parte baja de la cuarta entrada y poner a los Cardenales en el marcador.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernáiz de 4-2 con dos anotadas.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 3-1 con una anotada y una empujada. Los venezolano Willson Contreras de 4-0, Pedro Pagés de 3-1. El dominicano José Fermín de 1-1 con una impulsada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

