Con dominante actuación de Tarik Skubal, Tigers sellan triunfo 5-0 ante Royals

Tarik Skubal lanzó siete entradas permitiendo solo cuatro hits, los Tigres anotaron cuatro veces contra Michael Wacha en la quinta entrada, y Detroit venció el domingo 5-0 a los Reales de Kansas City en el juego decisivo en la serie de tres partidos.

Skubal (12-4) ponchó a cuatro y dio una base por bolas mientras se recuperaba de su primera derrota en más de seis semanas. Jake Rogers impulsó dos carreras para Detroit, mientras que Colt Keith y Gleyber Torres también impulsaron carreras.

Fue un juego crucial entre rivales de la División Central de la Liga Americana. Los Tigres comenzaron el día con una ventaja de medio juego sobre Toronto, líder del Este, por el mejor récord en la Liga Americana, mientras que Kansas City se había acercado a dos juegos de Seattle en la carrera por el comodín.

Wacha (8-11) le dio batalla a Skubal hasta la quinta entrada, permitiendo un solo corredor mientras ponchaba a cuatro. Pero las cosas cambiaron repentinamente comenzando con una base por bolas a Spencer Torkelson y un sencillo de Zach McKinstry con un out.

Rogers siguió con un elevado que el jardinero central Tyler Tolbert jugó mal, resultando en un triple de dos carreras. Keith añadió un línea que encontró un hueco para un doble de dos carreras, y Torres un rodado que atravesó el infield para poner el marcador 4-0.

Wacha salió después de cuatro episodios y dos tercios, siendo responsable de cuatro carreras, cuatro hits y una base por bolas.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 4-2 con una empujada. El dominicano Wenceel Pérez de 4-2. El cubano Andy Ibáñez de 2-0.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-2, Salvador Pérez de 4-0.

